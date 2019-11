Kunow

Am Sonnabend, 30. November, werden um 17 Uhr die Kirchenglocken in Kunow für das 11. Adventeinläuten erklingen. Auch in diesem Jahr steht diese Veranstaltung am Vorabend des ersten Advents ganz im Zeichen des Miteinanders. Denn alle sind wieder eingeladen – unabhängig von der Zugehörigkeit zur Kirche. Die Kirchengemeinde Kunow sowie die Theatergruppe Kunow haben den Abend vorbereitet.

Mit dem Einlass bei Glühwein und Tee beginnt die Veranstaltung in der Kirche um 16.30 Uhr. Der Posaunenchor Glöwen/ Havelberg empfängt die Besucher. Dieses Mal wird er seine Lieder nicht vor, sondern in der Kirche anstimmen und zum Mitsingen einladen. Dann verkünden die Glocken den Auftakt der Adventszeit.

Thomas Kern spielt die Orgel

Die 14 Akteure der Theatergruppe führen danach das Märchen Hänsel und Gretel mit einigen Änderungen auf. Als besondere Überraschung wird der Abend von der Sopranistin Elisabeth Feldmann begleitet. An der Orgel begleitet Thomas Kern die Aufführung. Der Abend klingt bei Würstchen, Glühwein und Tee aus.

Die Kirchenbänke verfügen seit diesem Jahr über eine Sitzheizung.

Von MAZonline