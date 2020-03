Literaturpreis Nordost: Die vierte „Windrose“ gab es für eine Familientragödie

Brüsenhagen

„Ich liebe den Eiffelturm“, so der Titel einer teils witzigen Kurzgeschichte, die von der Gewinnerin des „ Literaturpreises Nordost 2019“ am Sonntag vorgelesen wurde. „Ich liebe den Brüsenhagener Kirchturm“ könnte eine Fortsetzung werden – sollte sie dieses historische Kleinod womöglich auch in ihr Herz geschlossen haben. Denn Philine Conrad, die aus Köln stammende Autorin, bekam dort am Sonntag den „13. Literaturpreis Nordost“ überreicht.

Zum vierten Mal gab es die entsprechende Trophäe dazu in Form einer kleinen Windrose – ein Kompass. Den erhielt sie für ihren Siegertext „Lulla-bye for a mother“.

Jury zögerte nicht eine Sekunde, Philine Conrad auszuzeichnen

Aus dem Urteil der Jury um das diesen Preis auslobende Lektorenteam Gregor Ohlerich aus Berlin und Rouven Obst aus Brüsenhagen: „Die Familie als der tödliche Mikro-Kosmos. Es tobt der Krieg Mutter gegen Tochter. Aggression ist Alltag. So bleibt der Tochter nur, mit der Vergangenheit zu brechen und die Ich-Hoheit zu erlangen: Sie muss die vernichten, die sie zu vernichten suchte. Die wahren Aliens finden sich meist im Kosmos der eigenen Familie.“

Philine Conrads Texts war einer von etwa 60 Einsendungen. Dieses Mal waren Autoren dazu aufgerufen, unveröffentlichte Erzählungen oder Romanauszüge zu schicken unter dem Leitmotiv „Weltraumtheater“. Gregor Ohlerich sagte: „ Philine überzeugt durch ihre wuchtige, zugleich genaue Sprache.“ Der Fachmann attestiert ihr eine „strenge Wortakrobatik. Diese Sprachmächtigkeit hat uns bei der Auswahl nicht eine Sekunde zögern lassen, sie auszuzeichnen“.

Die Platzierungen und Preise: Mit dem 1. Preis gewann Philine Conrad ihren derzeitigen Schreibaufenthalt in Brüsenhagen im Wert von 1600 Euro. Der zweite Preis ging an Jonas Kratzer aus München: ein Schreibseminar im Wert von 500 Euro. Den dritten Preis, ein Literaturgutachten im Wert von 400 Euro, gewann Alexander Estis aus Aarau.

Preisträgerin auch als Malerin und Schauspielerin aktiv

Philine Conrad ist nicht nur als Schriftstellerin aktiv, sondern auch als Schauspielerin und Malerin. Ihre in der Regel gesprayten Grafiken entwirft sie unter dem Künstlernamen Shirin Rebana.

Als Philine Conrad wiederum spielte sie schon am Berliner „Hau“ (Hebbel am Ufer) und am Maxim-Gorki-Theater. Auftritte absolvierte sie bei den Berliner Festspielen, im Schauspiel Hannover, bei den Mülheimer Theatertagen und jüngst in deer „ Lindenstraße“. Ihr Hörspiel „Das Geschenk“ wird in diesem Jahr vom WDR produziert. All das ging aus ihrem Lebenslauf hervor, den sie eigens für Brüsenhagen als ein erzählbares Stück aufschrieb.

Nächste Aufgabe in Brüsenhagen : ein elektrisches Kirchengeläut

Der Eintritt zu dieser Preisverleihung war wie immer frei. Dafür waren Spenden zugunsten der weiteren Kirchturmsanierung gerne gesehen.

Laut Rouven Obst steht in diesem Jahr nun die Sanierung des Kirchengeläuts an. Es soll demnächst elektrisch funktionieren. Zuvor ist die Aufhängung zu erneuern.

