Mit „Landgeschmack’s Osterkiste“ aus Görike kommen Regionalprodukte jetzt bis an die Haustür

Görike

Not macht erfinderisch, heißt es. Und die Not für die Göriker Firma „ Landgeschmack“ besteht aktuell darin, dass aufgrund der Coronakrise ein ganzer Vertriebszweig weggebrochen ist. Dabei war Landgeschmack gerade voll im Aufwind, weil regionale Produkte immer beliebter wurden in letzter Zeit. Doch gerade die vielen geschlossenen Hotels und Restaurants kommen als Kunden im Moment bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr in Frage.

„Der Vertriebszweig fehlt uns wie ja auch den anderen Produzenten, den Herstellern von Säften oder von Gemüse zum Beispiel“, erzählt Katja Leppin von Landgeschmack. Wohin also mit all den Produkten? Landgeschmack bietet im Kern ja Feinstes vom Tier, Fleisch- und Wurstwaren aller Art vom Angus-Rind, Duroc-Schwein und Kamerun-Schaf. Die Lösung: ein „kontaktloser“ Lieferservice.

Schon laufender Onlineshop erwies sich als hilfreich

Katja Leppin hat auf ihrer Internetseite dazu formuliert: „Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich der Corona-Vorschriften haben wir kurzfristig für euch einen kontaktlosen Lieferservice eingerichtet. Bestellt wie immer ganz bequem in unserem Onlineshop und nutzt die angegebenen Zahlungsmöglichkeiten. Die Lieferungen werden immer donnerstags und freitags (Feiertage ausgenommen) erfolgen.“

Das Personal von "Landgeschmack" fährt Bestellungen neuerdings auch selbst zu den Kunden. Quelle: privat

Von Vorteil erwies es sich dabei, mit dem Onlineshop schon länger Erfahrung gesammelt zu haben. Dort ist per Expresslieferung deutschlandweit ohnehin alles aus dem Landgeschmack-Programm bestellbar. „Jetzt liefern wir zusätzlich eben aber auch selbst aus. Meine Kollegin ist mit dem Auto zum Beispiel gerade auf dem Weg nach Pritzwalk“, erklärt Katja Leppin.

Kiste voller Regionalprodukte

Die Ware wird wie gehabt gekühlt geliefert. Es gibt keine Gewichtsbegrenzungen. Die Leute stellen in der Regel eine Kiste oder einen Korb vor ihre Türe. Dort wird die Bestellung hineingelegt. Bezahlt wird bar oder per Vorkasse oder via Internet mittels Paypal etwa. Es ist ein regionaler Lieferservice, der im Westen von Rühstädt bis nach Neuruppin im Osten reicht und von Putlitz im Norden bis Dreetz im Süden.

Blick in den Landgeschmack-Hofladen. Quelle: Matthias Anke

Aktuell biete es sich laut Katja Leppin natürlich nicht nur an, einen Osterbraten zu bestellen, sondern auch „ Landgeschmack’s Osterkiste“. Es ist eine Kiste voller Produkte, die zugleich zeigt, was die ganze Region hergibt. Denn Landgeschmack vertreibt allerhand davon mit vom Kyritzer Fruchtsaft über Gin aus Klein Gottschow bis zum Ziegenkäse aus Kunow.

Regional verbunden: Auch den Ziegenkäse aus Kunow vertreiben die Göriker. Quelle: Matthias Anke

Hofladen in Görike hat weiterhin geöffnet

Regionale Produkte zu bündeln, das steht in Görike großgeschrieben. Landgeschmack ist schließlich auch Teilnehmer von „Gemeinsam am Tisch“ der Regionalinitiative „Prignitz-Ruppin“, die zur Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) gehört. Dazu gibt es im – momentan leider ebenso geschlossenen – Kyritzer Hotelrestaurant „Waldschlösschen“ ein Regionalmenü. Auch eine Mini-Genießertour von MAZ und REG führte bereits nach Görike.

Katja Leppin von "Landgeschmack" aus Görike wirbt derzeit vor allem für ihren Lieferservice. Quelle: Matthias Anke

Das Dorf und die Firma, die zur örtlichen Agrargenossenschaft gehört, sind immer einen Besuch wert. Der Hofladen darf weiterhin geöffnet haben montags bis freitags 9 bis 18 Uhr und sonnabends 9 bis 11 Uhr. „Wir sind auch jederzeit unter info@landgeschmack.de oder 0160/ 94 48 04 37 erreichbar“, sagt Katja Leppin.

So funktioniert die neue Plattform der MAZ Online-Bestellungen, Gutscheine, Lieferservice: Viele Kleinunternehmer wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die Krise. Dies bekannt zu machen, ist Ziel von „Zusammen stark“. Händler und Geschäfte können ihre Angebote in ein Formular eintragen, das nach Prüfung von der MAZ veröffentlicht wird. Die Brandenburger können so gezielt die Händler in ihrer Nachbarschaft unterstützen. Alle weiteren Informationen unter: www.maz-online.de/zusammenstark

Lesen Sie auch:

Von Matthias Anke