Musikschulen öffnen Kirchen: Konzert in Döllen coronabedingt verschoben

Döllen

Es hätte der landesweit erste Termin für die 2022er Benefizreihe „Musikschulen öffnen Kirchen“ werden sollen. Der seit Jahren zumindest im Nordwesten schon traditionelle Auftakt dafür in der Dorfkirche zu Döllen aber fiel diesen Sonnabend aus – coronabedingt.

Weil dies zu kurzfristig geschah, um die Öffentlichkeit noch rechtzeitig zu informieren, wollte Jürgen von Freymann von der Kirchengemeinde am Sonnabend nun all jene „trösten“, die dennoch den Weg in sein Prignitzdorf fanden.

Ersatztermin für Auftritt in Döllen im Mai

„Und ich habe am Eingang groß über das Plakat geschrieben, dass es ausfällt“, berichtete von Freymann: „Die Musikschule bekam einfach nicht mehr genug Kinder zusammen, die noch hätten auftreten können.“

Jürgen von Freymann, hier beim Konzert von „Musikschulen öffnen Kirchen" 2019 in Döllen. Quelle: Archivfoto Matthias Anke

Und es gibt ja bereits einen Ersatztermin für dieses Frühlingskonzert: Am Sonntag, 22. Mai, spielen ab 14 Uhr die Solistinnen und Solisten der Kreismusikschule Prignitz. Der Eintritt ist frei. „Um Spenden für die Unterstützung der Gemeindearbeit wird gebeten“, heißt es. Als „Rahmenprogramm“ stehen Kaffee und Kuchen fest.

Kreismusikschulleiter Alexander Girsch bestätigt, dass wegen der Corona-Situation zu viele Schüler, aber auch Lehrer für Sonnabend ausfielen. Umso mehr hoffe und freue er sich auf die vielen weiteren Termine, die neben Döllen anstehen.

Viele weitere Auftritte in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Am 14. Mai finden die Konzerte in Lindenberg und Weisen statt. In Weisen gilt der Auftritt dem feierlichen Abschluss der Turmsanierung. Groß Gottschow steht für den 12. Juni im Plan und Sükow für den 25. Juni. Im Herbst geht es am 11. September in Stavenow weiter. Dort spielt ab 15 Uhr – wie zuvor bereits in Gottschow – das „Live Sound Orchester“ der Kreismusikschule Prignitz.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung der Initiative „Musikschulen öffnen Kirchen“, die 15-jähriges Bestehen feiert, findet am 23. April in der Klosterkirche Guben statt mit einem Auftritt der Jungen Philharmonie Brandenburg. Sie feiert zugleich ihren 30. Geburtstag. Landesweit sind Musikschulen sodann bei mehr als 60 Konzerten zu Gast in den Dorfkirchen Brandenburgs.

Neben den Terminen in der Prignitz gibt es Konzerte in Ostprignitz-Ruppin der Kreismusikschule OPR. Die Übersicht aller Auftritte in Brandenburg findet sich im Internet unter www.musikschulen-oeffnen-kirchen.de.

Von Matthias Anke