Neu Schrepkow - Nach dem Eklat in Sachen Solar in Neu Schrepkow: Investor will neue, verkleinerte Pläne vorstellen

Nach der verpatzten und später abgebrochenen ersten Versammlung zu Solarplänen in Neu Schrepkow startet der Investor, die Naga Solar, jetzt einen zweiten Versuch, die Pläne vorzustellen. Diesmal ohne Verpächter.