Feuerwehr sammelt Spenden für ein Zelt

Kunow

Was wäre die Feuerwehr Kunow ohne ihre jährliche Spendenaktion. Seit Jahren sammeln die Feuerwehrleute für spezielle Anschaffungen Geld. 2019 wurde aus der Sammelaktion für ein konkretes Projekt eine Jahresaktion. Den Grund nennt Thomas Pettke, stellvertretender Wehrführer: „Gebraucht wird immer wieder etwas. Meist zeigt sich das aber erst im Laufe des Jahres.“ So wird aktuell noch ein zweites Faltzelt benötigt. „Von Veranstaltung zu Veranstaltung merken wir, wo noch etwas fehlt“, so Pettke.

Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat

Die Feuerwehr arbeitet eng mit dem Ortsbeirat zusammen. Gemeinsam werden Veranstaltungen für die Kunower auf die Beine gestellt. Dazu gehören die Frühjahrs- und Herbstfeuer, aber auch das Dorffest. Und genau diese Veranstaltungen nutzen die Kameraden auch Werbung um Spenden. Darüber hinaus sind die Kunower Feuerwehrleute dank Pettke längst im Internet und in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook präsent.

Steineke spendet regelmäßig

Einer, der nicht nur im Internet, sondern auch persönlich gern mal bei der Kunower Rettern vorbeischaut, ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke. Er unterstütze die Wehr in den vergangenen Jahren mit Geld und überwies auch 2020 bereits 100 Euro. Weitere sieben Spender haben sich bereits eingereiht. So sind bislang 230 Euro zusammen gekommen.

Wehr unterstützt auch andere Projekte

„Wir sammeln für eigene Projekte, unterstützen aber auch, wenn möglich, fremde Projekte auf Orts- und Gemeindeebene“, sagt Pettke. Das Geld wird dann weiter geleitet. „Zu helfen ist für uns Ehrensache und eine tolle Angelegenheit“, so Pettke. Er dankt allen, die sich an den Spendenaktionen der vergangenen Jahre beteiligt haben. Mit ihrer Hilfe konnten unter anderem ein Zelt für Feste und ein Beamer gekauft werden, die nicht nur für die Feuerwehrarbeit zur Verfügung stehen.

700 Euro kamen 2019 zusammen

Im vergangenen Jahr kamen bei der Spendensammlung insgesamt 700 Euro zusammen. Für Pettke war aber der Höhepunkt die von Sven Hampel initiierte Aktion, bei der Geld für die Zisterne in Beckenthin gesammelt wurde und noch mal 1150 Euro gespendet wurden.

Die Kunower Wehr hilft natürlich nicht nur mit Geld. Sie wurde 2019 zehnmal zu Einsätzen gerufen. Im April, Juli und September waren es Brände. Sieben Mal rückten die Retter zu technischen Hilfeleistungen aus.

Der Link zur Spendenseite ist auf der Startseite der Feuerwehr unter www. ffkunow-prignitz.de zu finden.

Von Sandra Bels