Neustart nach Coronapause: Vehlow plant Herbstmarkt und Herbstfeuer

Vehlow

An den Erfolg von 2019 wollen die Vehlower jetzt anknüpfen. Sie planen für den 11. September wieder einen Herbstmarkt. Damals hatten sie die komplette Turnhalle und den Außenbereich mit Ständen gefüllt. Dazu gab es buntes Programm. Ähnlich soll es im September wieder aussehen. „Die Resonanz war damals groß, eine Neuauflage keine Frage“, so Ortsvorsteherin Christiane Wolf. Aber Corona machte die Pläne zunichte. Das Herbstfest 2020 fiel aus.

Komitee für die Organisation des Vehlower Herbstfestes

„Wir haben jetzt ein Komitee für die Organisation des diesjährigen Herbstfestes gebildet“, sagt Ortsvorsteherin Christiane Wolf. Zwei kulturelle Höhepunkte soll es diesmal geben. Sie waren schon für den Herbstmarkt 2020 vorgesehen. Nun soll die bäuerliche Modenschau im September nachgeholt werden. Außerdem ist eine kleine Comedy-Show geplant. Auch das Kisten stapeln, was bereits 2020 anvisiert war, ist wieder im Programm. Weitere Absprachen sollen noch folgen. Die Organisation findet in den nächsten Wochen statt. Interessierte Händler können sich noch bei Christiane Wolf melden (0175/4 02 28 76).

Neue Vehlower bekommen persönliche Grüße

Der Ortsbeirat hat sich für dieses Jahr noch mehr vorgenommen. So sollen neue Vehlower mit einer Karte persönlich als neue Bewohner begrüßt werden. Der Ortsbeirat erhofft sich dafür Hilfe von der Gemeindeverwaltung, denn er ist auf entsprechende Informationen angewiesen. Für Neugeborene soll es künftig ebenfalls eine spezielle Begrüßung geben. „Wir wollen den Eltern ein Windelpaket schenken“, so Christiane Wolf. Die Idee kam bei den Gästen der jüngsten Ortsbeiratssitzung sehr gut an. Christiane Wolf hofft nun, dass sie sich mit Hilfe der Gemeindeverwaltung in Gumtow auch umsetzen lässt.

Herbstfeuer in Vehlow im Oktober

Ebenfalls geplant ist in Vehlow in diesem Jahr wieder ein Herbstfeuer, an dem die Feuerwehr maßgeblich beteiligt sein wird. Ob das Feuer auf dem Dorfplatz oder am Gemeindezentrum stattfinden wird, das steht indes noch nicht fest. Den Termin gibt es aber schon. Es ist der 2. Oktober. Verfahrensweise: „Wie in den Jahren zuvor“, so Christiane Wolf.

Brüsenhagen bemängelt dir Zufahrtsstraßen

Die Gäste der jüngsten Ortsbeiratssitzung in Vehlow hatten auch Fragen und Anregungen. So kam aus Brüsenhagen der Hinweis, dass sich in der Straße vom Ort aus bis zum Kreuzkrug an der Bundesstraße 5 genau 44 Querrisse befinden. Die Fugen beginnen dort außerdem zu bröckeln. Darüber hinaus sind Längsrisse zu sehen. Von Seiten der Einwohnerschaft wurde gefragt, wann dort Abhilfe geschaffen wird. Die Gemeinde habe schließlich ein Bauamt, dass dort handeln könne. Gleiches gilt für die zweite Zufahrt nach Brüsenhagen aus Richtung Vehlow kommend.

Ortsbeiratsmitglied Sven Post trug das Anliegen in die Einwohnerfragestunde der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Bürgermeister Stefan Freimark versprach daraufhin, dass sich die Verwaltung das Problem anschaut.

Vehlows Bekanntmachungskasten wird umgesetzt

Post fragte auch, wann in Vehlow der Kasten für die amtlichen Bekanntmachungen versetzt wird. Er soll seit 2019 einen neuen Standort bekommen und zwar am alten Konsum. „Ich habe deshalb immer wieder bei der Verwaltung nachgefragt. Bisher ist aber nichts passiert“, so Christiane Wolf. Freimark sagte: „Der Kasten wird zeitnah umgesetzt.“ Die Gemeindearbeiter hätten sich bereits alles angeschaut und wollen den Kasten am alten Konsum auf zwei Pfosten stellen, hieß es.

Von Sandra Bels