Karnevalisten lassen im Parieser Eck die Sau raus

Zwei Wochenenden hintereinander ließen die Barenthiner Karnevalisten im bunt geschmückten Parieser Eck die Sau raus. Jede einzelne ihrer Veranstaltungen war lange im Voraus ausverkauft.

So auch die Karnevalsfete am Samstag. Innerhalb kürzester Zeit nach Einlassbeginn um 19 Uhr war der ganze Saal im Parieser Eck voller feierlustiger Partygäste. Alle waren sie fantasievoll und bunt kostümiert. So saßen Wikinger neben Piraten, Hippies und Clowns. Auch als Kapitän und Matrosen waren manche Gäste verkleidet.

Mit dem Einzug des Büttenredners und des Präsidenten des Vereins, Dietmar Kruck, und dessen Adjutanten wurde auch an diesem Abend – ganz der Tradition folgend – die Show der Karnevalisten eingeläutet. Dazu feuerte die Konfettikanone eine Salve nach der anderen in den Saal. Das Konfetti wurde jedoch umgehend von Fegekolonnen bei Seite geschoben. Jan Abraham führte mit seiner Moderation durch das gesamte zweistündige Programm.

Der Barenthiner Carneval Verein (BCV) hatte sich auch in dieser Saison ein Programm der Extraklasse einfallen lassen. Alle Veranstaltungen im Parieser Eck in Barenthin waren ausverkauft.

Als Allererste traten die Minifünkchen gemeinsam mit den Fünkchen mit einer rasanten Tanzeinlage auf. Das Publikum honorierte dies mit tosendem Beifall und auch bei allen weiteren Darbietungen geizten sie nicht mit Jubelrufen. Die Funkengarde zeigte gleich im Anschluss ihr Können.

Richtig lustig wurde es bei der Aufführung der Thekenproleten. Die allerjüngsten Mitglieder des Karnevalvereins zeigten als „Dance Monkeys“ ihr Können und auch die Minifünkchen traten als „Pirates of the BCV“ noch einmal auf die Bühne. Nach dem es mit dem Zirkus des BCV tierisch lustig wurde, gab es eine kurze Pause.

Der Auftritt der Thekenproleten war super lustig, jedoch nicht ganz jugendfrei. Quelle: André Reichel

Schon ging es mit der „unglaublichen Enttäuschung“ weiter, die jedoch das genaue Gegenteil davon war. Auch von allen weiteren Programmpunkten wie der Showtanz der Fünkchen, der legendäre Shantychor und die Bütt von Jan Abraham waren die Gäste begeistert. Mit dem Auftritt des Männerballetts endete zwar die Show, aber nicht die Party.

Die Barenthiner Karnevalisten geben am Samstag, 29. Februar, in der Neustädter Lindenauhalle ihre letzte große Karnevalsparty dieser Saison. Karten dafür sind noch zu haben.

Von André Reichel