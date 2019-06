Der Schwarzmeer Kosaken Chor unter Leitung von Peter Orloff gab am Samstag ein Konzert in der Dorfkirche in Döllen. Mehr als 100 Zuschauer füllten die Ränge, ganz zur Freude der Veranstalter. Zwei Stunden präsentierte der Chor bekannte Stücke und natürlich russische Volkslieder aus der Heimat.