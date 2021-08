Phronesis Diskurswerkstatt Schönhagen mit Christoph Hein gestartet

Schönhagen

Phronesis ist altgriechisch und steht für Klugheit, Denken, Vernunft, Einsicht. Menschen in diesem Sinne zum Mit- und Nachdenken zu animieren, ist das Crédo der neuen „Phronesis Diskurswerkstatt“ im Gumtower Dorf Schönhagen. Das Team um Inka Thunecke, einst langjährige Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung in Brandenburg, hat dort eine Reihe von Kulturveranstaltungen initiiert und allerhand Projekte vor sich. Doch die Aufbruchstimmung wird getrübt vom Ärger mit dem Bauamt des Landkreises Prignitz.

Es geht um das „Artrium“, eine Scheune, die sie nutzen wollen als „einen Ort, der ein Fenster sein soll für darstellende Künstler, ein Teilhabetreff, ein Diskursort“, erzählte Inka Thunecke am Sonntag vor den knapp 40 Besuchern der Auftaktveranstaltung auf dem Schönhagener Festplatz: „Wir wollen auch den Hof zur Verfügung stellen. Und Sie alle wären diejenigen gewesen, die es hätten eröffnen sollen.“

Die erste Veranstaltung der neuen „Phronesis Diskurswerkstatt" im Gumtower Dorf Schönhagen musste als „Artium im Exil" stattfinden, und zwar auf dem Sport- und Festplatz. Quelle: Matthias Anke

Doch der Nutzungsänderungsbauantrag wurde abgelehnt. „Zu unserer Verwunderung aus zwei Gründen. Erstens sei die Scheune zu groß, zweitens die Lärmbelästigung. Für uns war das ein Schock.“ Denn es gehe um kaum mehr „Lärm“ als etwa an den Sonntagen 8. und 15. August jeweils ab 16 Uhr. Dann stehen Literaturkonzerte mit dem Kammerensemble der Berliner Symphoniker in Schönhagen an. „Mit einem Fagott und zwei Klarinetten“, so Thunecke.

Nun seien Anwälte mit dem Fall beschäftigt. „Wir wollen nicht davon ablassen, unser Artrium zu verwirklichen.“

Kinovorführungen, Theater, Konzerte und Lesungen

Für den 8. August fanden sie „Asyl“ in der Kirche. So, wie für den Auftakt am Sonntag das „Artrium im Exil“ auf dem Sport- und Festplatz dank Gemeinde und Heimatverein kurzfristig möglich wurde.

Auf der Internetseite phronesis-diskurs.de steht es jetzt so formuliert: „Ziel ist, ein festes Quartier im Gumtower Ortsteil Schönhagen zu etablieren. Bis dahin wird Artrium wandern und an verschiedenen Orten in der Gemeinde Gumtow Kinovorführungen, Theater, Konzerte und Lesungen veranstalten.“

Christoph Hein, ein Realist

Der erste Gast, der Schriftsteller Christoph Hein, machte den Schönhagenern augenzwinkernd wenig Hoffnung. Das Amt werde es weiterhin ablehnen und kann sich auf einen großen deutschen Dichter berufen, sagte er und meinte Wilhelm Busch: „Musik wird störend oft empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden.“

Aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert, von der Robert-Bosch-Stiftung und von „Neustart Kultur“ gefördert sowie von der Energie Mark Brandenburg gesponsert, konnte Christoph Hein für die „Leselandpartie 2021“ der Schönhagener Diskurswerkstatt gewonnen werden.

Inka Thunecke begrüßte die Gäste. Quelle: Matthias Anke

Heins Lebenslauf wurde von Journalist Mathias Richter als Moderator kurz umrissen. Es ist eine Biografie, die einst Grundlage für den Film „Das Leben der anderen“ über einen DDR-Dramatiker wurde, wenngleich Hein sich darin nicht mehr wiedererkannte.

In Schönhagen war das kein direktes Thema. Doch es drang durch, indem Hein mehrfach klarmachte, dass er nichts von Konstruktionen hält, sich lieber an der Realität orientiert.

Guldenberg und die Figuren aus der Wirklichkeit

Hein las Passagen aus seinem neuen Roman „Guldenberg“, seinem fünften, in der diese fiktive ostdeutsche Kleinstadt vorkommt. Diesmal sind dort Flüchtlinge aus Syrien einquartiert. Die Stadt gerät in Aufruhr, als eine schwangere Jugendliche behauptet, vergewaltigt worden zu sein.

Richter fragt, warum Hein die Figur des Pfarrers und seiner Haushälterin so konzipiert habe. Hein: „Habe ich nicht. Die sind mir wirklich über den Weg gelaufen und waren so toll, dass ich sie in meinem Buch vorkommen lassen wollte.“ Er kenne weitere Protagonisten persönlich.

Bei der ersten Veranstaltung der neuen „Phronesis Diskurswerkstatt" im Gumtower Dorf Schönhagen: Autogrammstunde mit Christoph Hein. Quelle: Matthias Anke

Welches Ereignis als Vorlage für welche Episoden taugte, wollte Richter wissen, und ob und was hier wie konstruiert wurde, wie Hein also die Figuren und ihre Geschichten „zusammenbaut“. Doch Hein bekräftigte, alles sei aus eigener Lebenserfahrung entstanden.

Der Bürgermeister erinnert an den ermordeten Walter Lübcke? „Nein, da hatte ich das schon geschrieben.“ Eine Lesung samt lockerer Plauderei zum Mitdenken. Literaturwissenschaftler hätten in Schönhagen viel mitschreiben können.

