Solardiskussion: Fraktion „Starke Dörfer“ fordert Rücktritt von Detlef Hein als Gemeindevertreter

Die Fraktion Starke Dörfer der Gemeindevertretung Gumtow fordert im Zusammenhang mit der Diskussion über die geplante 123 Hektar große Solaranlage in der Gemarkung Döllen den Gemeindevertreter Detlef Hein auf, zurückzutreten. Das erklären die Fraktionsmitglieder Helmut Adamaschek und Thomas Kern gegenüber der MAZ im Namen der Fraktion.

„ Detlef Hein hat Bürger Döllens durch pauschale Herabsetzungen diskriminiert. Er sprach von Zivilisationsgestörten, die nicht hierher gehören“, heißt es von Seiten der Fraktion. Gemeint ist damit die Rede von Hein, der Geschäftsführer der Agrar GmbH Döllen ist, bei der Einwohnerversammlung in Döllen in der vergangenen Woche ( MAZ berichtete).

Dabei ging es auch um die im Ort von Peter Auras und Sabine Schulz initiierte Unterschriftenaktion gegen den geplanten Bau der Solaranlage. „ Detlef Hein nahm an, dass viele Zuzügler bei der Unterschriftenaktion nicht in seinem Sinne abgestimmt haben. Andere Meinungen zu respektieren, scheint ihm fremd“, so die Fraktion Starke Dörfer.

Fraktion befürchtet Schaden im sozialen Zusammenhalt

„Durch seine diversen Ausfälle trägt er zur Spaltung der Einwohner bei und offenbart ein gestörtes Verhältnis zur Demokratie“, fügen Kern und Adamaschek an. Mit dieser Geisteshaltung in Feindbildern werde erheblicher Schaden im sozialen Zusammenhalt angerichtet und eine faire an der Sache orientierte Diskussion kaum möglich.

Kern und Adamaschek erinnern daran, dass Gemeindevertreter in gemeindlichen Sitzungen zur Zurückhaltung verpflichtet sind und keine Werbung für ein eigenes Projekt machen sollten. „Jedoch verfolgt Detlef Hein im Unmaß eigenes Interesse für das Projekt der Ackersolaranlagen in Döllen“, sind sich die Fraktionsmitglieder sicher. Die Döllener Agrar-Gesellschaft, deren Geschäftsführer Hein ist, wird Haupt-Profiteur der Solaranlage sein.

Bürgerfraktion soll sich distanzieren

Als Gemeindevertreter erkennen die Fraktionsmitglieder die Leistungen von Zuzüglern in der Gemeinde an. Viele Häuser seien durch sie saniert und damit unzählige Aufträge an Handwerksbetriebe ausgelöst worden. „Die Zuzügler sind Teil der Nachbarschaft und des sozialen Zusammenlebens mit allen Rechten und Pflichten. Sie sind weiter herzlich willkommen“, so die Fraktionsmitglieder. Sie fordern die Bürgerfraktion der Gemeindevertretung Gumtow, der Detlef Hein angehört, auf, sich von den Aussagen und dem Verhalten ihres Fraktionsmitgliedes zu distanzieren.

Gemeindevertreter äußert sich nicht

Gemeindevertreter Detlef Hein kennt den Vorstoß der Fraktion Starke Dörfer noch nicht. Er möchte sich aber auf MAZ-Nachfrage dazu auch nicht äußern, teilte er am Mittwoch telefonisch mit.

Er wies außerdem darauf hin, dass er bei der Einwohnerversammlung eingangs seiner Rede gesagt habe, dass Zuzügler durchaus willkommen sind in Döllen. Zu den Aussprüchen, die auch die Fraktion Starke Dörfer bemängelt hat, sagt er, dass sie im Zusammenhang mit seiner Rede gesehen werden müssen. Zudem stehe er zu den Worten, die er in der Döllener Kirche gesagt hat, sagte er gegenüber der MAZ.

