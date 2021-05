Solarpark Dannenwalde: Jetzt sind die Bürger gefragt

Dannenwalde

Etwa 35 Gäste folgten am Sonnabend der Einladung des Dannenwalder Ortsbeirats auf einen Acker nördlich des Dorfes. Dessen Verpächter sowie der Investor eines geplanten 54 Hektar großen Solarparks standen dort Rede und Antwort über ihr Projekt.

Die wohl wichtigsten Sätze für die Dannenwalder von Dennis Seiberth, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Firma PV-Estate: „Wenn Sie es nicht wollen, werden wir das Projekt nicht realisieren. Ich habe keine Lust, gegen Windmühlen zu kämpfen. Wir wollen deshalb eine Umfrage durchführen.“ Und: „Es steht eine Bürgersolaranlage im Raum. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet. Das wäre eine Gelegenheit, sich zu beteiligen.“

Eine Fläche, auf der Biogasmais angebaut wurde

Ortsvorsteher Helmut Adamaschek sagte einleitend, dass die Gemeindevertreter ihr Einverständnis für solche Projekte nicht mehr geben ohne positives Bürgervotum.

Bei der Vorstellung der Solarparkpläne für Dannenwalde. Helmut Adamaschek leitete das Thema ein. Quelle: Matthias Anke

„Bisher war das in der Gemeinde ja ein heißes Thema“, erinnerte er etwa mit Blick auf Granzow, wo Pläne abgelehnt wurden, oder Döllen, wo es heftige Auseinandersetzungen gab, ehe der Beschluss dazu feststand.

„Das war mir dort viel zu groß“, so Adamaschek als Kritiker der 123-Hektar-Anlage in Döllen. In Dannenwalde indes sagte er nun: „Hier wurde immer nur Mais angebaut.“ Dabei lasse sich mittlerweile aus der Sonne gegenüber einer Biogasanlage das 30-fache an Energie gewinnen. Zudem sei sein Eindruck, Solaranlagen seien gegenüber Wind und Biogas „am ehesten akzeptiert“.

Umfrage in Dannenwalde „in den nächsten Wochen“

Und Adamaschek verwies darauf, dass es in der Gemeinde Gumtow jetzt als eine der ersten in der Region Kriterien im Umgang mit solchen Vorhaben gibt. Dazu gehört beispielsweise neben dem Verzicht auf Pestizide, einem 500-Meter-Abstand zu Häusern oder dem Sitz der Betreibergesellschaft in der Gemeinde eben das Einverständnis der Einwohner.

„Wir haben die Diskussionen mitbekommen“, sagte Dennis Seiberth und meinte auch den Projektpartner Salvatore Cammilleri, Chef der Firma „Solcare“. Mit Blick auf besagte Umfrage stellte Seiberth in Aussicht: „Die Bevölkerung kann sich in den nächsten Wochen entscheiden.“

Bei der Vorstellung der Solarparkpläne für Dannenwalde. Quelle: Matthias Anke

Dannenwalder könnten mittels „Bürgersolaranlage“ profitieren

Damit auch die Dannenwalder von dem Projekt profitieren, entstand das Konzept für eine Bürgersolaranlage. Es werde Gumtows Bürgermeister Stefan Freimark zugestellt. Er war nicht anwesend.

Kritische Meinungsäußerungen gab es bereits. „Ich bin kategorisch dagegen“, sagte etwa Eckhard Vlach: „Ich bin vor 40 Jahren hierher gezogen in diese wunderschöne Landschaft.“ Statt sie zuzubauen, seien zunächst alle möglichen Dachflächen zu nutzen. „Photovoltaik an sich ist ja bestimmt ein guter Weg, aus der Energiemiesere herauszukommen.“ Seiberth entgegnete, dass Dachflächen alleine nicht reichen würden.

Weitere Wortwechsel gab es hinsichtlich der Frage, weshalb ausgerechnet immer alles in Brandenburg „durchgezogen“ werde und zur Energiepolitik allgemein. Seiberth: „Das politische Thema können wir hier heute nicht klären.“

Alle Eckdaten zum Vorhaben finden sich unter www.solarpark-dannenwalde.de.

Von Matthias Anke