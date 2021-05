Solarpark Wutike: Einwohner entscheiden mit ihrer Unterschrift

Wutike

„Windräder und Biogas haben wir schon, vielleicht nun auch bald Solar?“ Mit diesen Worten eröffnete Wutikes Ortsvorsteherin Helga Scheibner die Informationsveranstaltung zum geplanten Freiflächen-Solarpark außerhalb des Ortes. 24 Hektar groß soll er werden. Investor ist die Firma „PVestate“ aus Waghäusel. Geschäftsführer Dennis Seiberth informierte die Wutiker über das Projekt, von denen etwa 30 Interessenten auf den Platz hinter der Feuerwehr gekommen waren.

57 000 Solarmodule bei Wutike

Es hieß, dass der Solarpark nicht einsehbar sein wird, weil er von Wald umgeben ist. Gut zehn Hektar Boden werden überbaut. 57 000 Module sollen installiert werden. Der Park könnte laut Berechnungen von Seiberth 5600 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgen, wenn man mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von bis zu 4000 Kilowattstunden pro Jahr rechnet. Die Anlagen seien zudem mehr als einen Kilometer von den ersten Häusern sowohl von Wutike als auch von Rosenwinkel entfernt. Eine Karte sollte das verdeutlichen. Zwischen den Modulen sieht der Investor eine Schafsbeweidung vor. Darüber hinaus bietet er ein Artenschutzprojekt an und ebenso die Bewirtschaftung der freien Flächen.

Wutiker Landwirt kann die Flächen nicht bewirtschaften

Landwirt Stefan Schleif aus Wutike sagte, dass auf den geplanten Flächen eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht rentabel sei, weil sie die schlechtesten Böden habe mit Bodenpunkten von 17 und 18. „Es sind Dauerbrachen seit Jahrzehnten“, so Schleif.

Seiberth erklärte, dass sein Unternehmen regionale Firmen in die Bauphase mit einbeziehen werde und dass er der Gemeinde Gumtow bereits vorab ein Konzept für die Beteiligung der Kommune übermittelt habe. „Auch eine Bürgerbeteiligung ist möglich“, so Seiberth. Ist das gewünscht, könne ein Teil des Parkes losgelöst vom Rest als Bürger-Solarpark gebaut werden, damit die Bürger dann daraus eine Rendite ziehen können. Auf Wunsch soll es auch eine Webseite mit dem aktuellen Stand der Planung sowie Arbeiten geben.

Wutiker können sich in eine Liste eintragen

Nach der Veranstaltung konnten sich die Teilnehmer, die sich schon für das Projekt entscheiden konnten, in eine Liste eintragen. Der Ortsbeirat von Wutike will in den nächsten zwei Wochen von Haustür zu Haustür gehen und für das Projekt werben. Er unterstützt es, da alle von den Gemeindevertretern vorgegebenen Kriterien für den Bau solcher Anlagen erfüllt werden sollen. Dennis Seiberth betonte in diesem Zusammenhang: „Ich werde nicht bauen, wenn es keine Mehrheit dafür gibt.“

