Solarpläne für Neu Schrepkow: Investor kommt im Januar mit Fotos und Fakten wieder

Neu Schrepkow

Die Naga Solar als Investor für mögliche Solaranlagen im Bereich Neu Schrepkow plant für den 25. Januar eine weitere Informationsveranstaltung in Neu Schrepkow. Sebastian Falk, Projektentwickler bei der Naga Solar ist der Veranstalter. Er sagt: „Die Einladungen zur Versammlung werden Anfang Januar an die Einwohner verschickt.“

Beplante Fläche bei Neu Schrepkow ist jetzt kleiner

Bereits darauf soll zu sehen sein, wie der Solarpark künftig aussehen könnte. „Wir nehmen die von den Einwohnern bei der ersten Versammlung, die Ende Oktober stattfand, angesprochenen Kritikpunkte auf“, so Falk. Bei der ersten Zusammenkunft waren von den Neu Schrepkowern unter anderem fehlende Daten zum Projekt bemängelt worden. Demnach ist die beplante Fläche jetzt nur noch knapp 20 Hektar groß und verläuft parallel zur Bundesstraße 5 beginnend nach dem Funkturm, der dort bereits steht. „Wir halten einen Abstand von 500 Metern zu jeglicher Bebauung ein“, sagt Falk. Darüber hinaus will er zwei Varianten präsentieren, die zeigen, wie das Solarfeld später aussehen könnte.

Pläne für die alte Milchviehanlage Neu Schrepkow

Nach der ersten Versammlung hatte Sebastian Falk bereits angekündigt, die alte Milchviehanlage in die Pläne mit einbeziehen zu wollen. „Wir warten wir noch auf ein Gutachten, dass Aufschluss über den Zustand des Gebäudes gibt“, so der Projektentwickler. Die Fläche gelte als Konversionsfläche und könne nach dem Abriss der Anlage mit Solarpaneelen bebaut werden.

Gemeindeverwaltung Gumtow wird vom Investor informiert

Der Projektentwickler teilt mit, dass die neue Versammlung ohne die Landeigentümer stattfinden soll. „Wir haben sie gebeten, nicht zu kommen“, so Falk. Sie werden im Nachgang von ihm über den Ausgang des Treffens informiert. Das gilt auch für die Gemeindeverwaltung in Gumtow. Falk ist bewusst, dass es Gegenstimmen aus dem Ort für die Pläne gibt. Etwa 70 Unterschriften dagegen wurden bereits in der Gemeindeverwaltung Gumtow abgegeben. Sie sind noch nicht abschließend ausgewertet.

Der Zugang zur Versammlung, die in Ginos Restaurant stattfinden soll, erfolgt nach jetzigem Stand über die 3G-Regelung. Sollten sich die Bestimmungen bis dahin ändern oder die Teilnehmerzahl begrenzt sein, könnte es laut Falk auch zwei Termine geben.

Von Sandra Bels