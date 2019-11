Zarenthin

Eine starke Rauchentwicklung in einem Kamin führte am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Zarenthiner Dorfstraße. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das sich nicht über den Bereich des Kamins ausdehnte, teilte die Polizei mit.

Am Freitag sollten dann Kriminaltechniker den Brandort untersuchen. Die Schadenshöhe wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

