Barenthin

Einen steifen Nacken werden sie wohl nicht bekommen in Barenthin. Ziemlich oft gucken sie trotzdem in die Luft und hoch nach oben in Richtung Storchennest. Wann wird sich der erste Vogel in diesem Jahr wohl blicken lassen?

Eigentlich ist auf die Adebare ja ziemlich Verlass. Denn dort an der Lindenallee Nummer 20 gibt es das Nest nun schon seit mehr als 90 Jahren – oder bald besser gesagt: seit fast 100 Jahren.

Nest zu unsicher: 2020 kein Storchennachwuchs

Dieses Mal aber ist diese Vorfreude eine noch größere als bisher bei Familie Kruck, die zu Füßen des Horstes lebt. Schließlich haben sie kürzlich ordentlich geschuftet, um das Storchenheim wieder sicherer zu machen.

„Wir mussten den Mast auswechseln. Spechte hatten sich an ihm zu schaffen gemacht und er drohte irgendwann umzustürzen“, berichtet Anke Kruck: „Demzufolge hatten wir 2020 keinen Storchennachwuchs, da wir spekulierten, dass das Nest ihnen einfach zu unsicher war.“

Die Nestbasis wurde bei dieser Gelegenheit gleich mit erneuert. Quelle: privat

So wurde sich nach Hilfe erkundigt und am Ende schweres Gerät aufgefahren. Als der Mast dann lag, nutzte Ankes Mann Dietmar diese Gelegenheit, die Basis des Nestes mittels etwas Ginster und Weide zu erneuern.

Zuletzt war es 2008 neu geflochten worden. Damals wurde auch der Rahmen durch ein Metallgestell ersetzt.

Einst waren Marder und Waschbären das Problem

Der Horst steht an jener Stelle nun schon seit 1996, seinerzeit samt neuem, damals noch hölzernen Wagenrad. Die Jahrzehnte zuvor befand sich das Nest auf dem Scheunendach – in Reichweite von Mardern und Waschbären.

Der Mast steht wieder. Quelle: privat

Dass die diesjährige Reparaturaktion klappte, ist laut den Barenthinern der Mecklenburgischen Energie- und Anlagenbaufirma MEA mit ihrer Niederlassung in Neustadt zu verdanken sowie der Barenthiner Agrargenossenschaft.

„Nun hoffen wir, dass in diesem Jahr die Störche ihr neues Nest annehmen und wieder Nachwuchs erwartet werden kann“, sagt Anke Kruck.

