Barenthin

Die Ortsverbindung zwischen den beiden Prignitz-Dörfern Barenthin und Görike ist seit Montagnachmittag wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben. Die Baustelle wurde Mitte vergangener Woche eingerichtet. An den Ortsausgängen von Barenthin und Görike, sowie an der Abzweigung von und nach Zichtow wurden dafür rot-weiße Warnbaken und Durchfahrtsverbotsschilder aufgestellt.

Früher fertig geworden

Eigentlich sollten die Arbeiten noch bis Freitag dauern. Autofahrer, die diese Strecke nutzen, wird die vorzeitige Freigabe freuen, mussten sie doch für die Dauer der Straßenbauarbeiten einen nicht unbeträchtlichen Umweg machen, um an ihr Ziel zu kommen.

Die Firma Eurovia hat im Auftrag der Straßenmeisterei Prignitz an der Kreisstraße einen 240 Meter langen Abschnitt hergerichtet. Die Straße schlängelt sich in diesem Bereich, wo das Königsffließ die Gemarkungsgrenze zwischen Barenthin und Görike bildet, in einer scharfen Doppelkurve durch die Landschaft. „Dort war die Straße besonders schadhaft und musste dringend repariert werden“, sagt Michael Becker von der Kreisstraßenmeisterei Prignitz.

Schon am Montag konnten vorfristig die Absperrungen beiseite geräumt werden. Quelle: André Reichel

Das alte Pflaster und der Asphaltüberzug aus DDR-Zeiten blieben erhalten. Es wurde lediglich eine frische glatte Asphaltschicht darüber gezogen. Zudem wurden die Seitenstreifen, auch Bankette genannt, aufgefüllt und befestigt.

„Nun kann man bei Gegenverkehr wieder gefahrlos ausweichen“, so Michael Becker. Letzte Arbeiten wurden nach dem Bankettenbau von Eurovia-Mitarbeiter Matthias Lange und Azubi Philipp Hahn ausgeführt. Sie fegten Sand und Schottersteine vom Straßenrand. Zudem entfernten sie einige tiefhängende und abgestorbene Äste von den Bäumen am Straßenrand.

Nicht wenige Autofahrer wünschen sich schon länger, dass der gesamte Abschnitt erneuert wird. Jedoch kann Michael Becker dahingehend keine Versprechungen machen. „Wir haben das aber auf dem Schirm“, sagte er.

Weitere Bauvorhaben geplant

Konkret meint der Landkreismitarbeiter eben jene Strecke von Barenthin bis zum Abzweig nach Zichtow, an der aktuell gebaut worden ist. Vorgesehen ist auch, die Strecke von Schönhagen bis Görike zu erneuern, wie auch der Abschnitt zwischen Beckenthin und Krams.

Wann dort tatsächlich gebaut werden kann, hängt von der finanziellen Lage ab. „Der Landkreis realisiert solche Vorhaben überwiegend mit Hilfe von Fördermitteln“, so Michael Becker. Ob die in Zukunft noch genau so üppig sprudeln, wie bisher, kann niemand vorhersagen. „Die Coronakosten, die auf die Gesellschaft zukommen werden, könnten sich auch auf Bauvorhaben auswirken“, so Becker.

Weiterer Straßenbau kurz vor Vollendung

Ein weiteres Straßenbauvorhaben, das kurz vor der Vollendung steht, wird von eventuellen künftigen finanziellen Engpässen gewiss nicht mehr betroffen sein. Zwischen Zichtow und Bendelin ist in den vergangenen Monaten durch die Firma Eurovia die Kreisstraße erneuert worden.

Es gab auch schon Fälle, in denen der Landkreis Prignitz tätig werden musste, obwohl er mit dem jeweiligen Vorhaben nichts zu tun hatte. Konkret betrifft es den Bau der Ortsdurchfahrt in Garz an der Bundesstraße 107. Viele Autofahrer nutzen die inoffizielle Umleitung über Lindenberg und Krams. „Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit mussten dort von uns mehrfach die Seitenstreifen ausgebessert werden“, berichtet Michal Becker.

Von André Reichel