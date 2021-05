Theater unter freiem Himmel in Krams

Krams

Ein Garten in der Lindenstraße 6 in Krams (Gemeinde Gumtow) wird am Wochenende zur Theaterbühne. Dort führt am Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr das Berliner Globe-Ensemble das Stück „Der Sturm“ in einer Inszenierung von Jens Schmidl auf.

Ziel des Ensembles ist es, eine unmittelbare Nähe zwischen Bühne und Publikum herzustellen, so wie es schon zu Shakespeares Zeiten der Fall war. Seine Stücke scheinen besonders geeignet, um im Freien und in ländlicher Umgebung aufgeführt zu werden. Damit folgen die Berliner Schauspieler einer alten Theatertradition.

Das Plakat. Quelle: Veranstalter

Dieses Stück aus Shakespeares Reifezeit gewinnt in dieser ­ausgezeichneten Inszenierung, die in diesem Jahr zum Shakespeare-Festival Neuss eingeladen ist, ­spannende Aktualität. Thematisiert werden der Widerstreit von Zivilisation und Natur, Unterdrückung und gerechter Herrschaft und der ­Einfluss von Globalisierung.

Prospero, den Zauberer und rechtmäßigen Herzog von Mailand, verschlägt es zusammen mit seiner Tochter Miranda auf eine Insel. Mit Hilfe eines Sturms gelingt es ihm, seine politischen Widersacher um König Alonso auf die Insel zu locken. Miranda verliebt sich in Ferdinand, einen der Söhne des Königs. Eine utopischer Ausgang scheint möglich.

200 Menschen leben in Krams

Krams ist ein etwa 200 Einwohner zählendes Dorf. Das Interesse an Kunst und Kultur ist jedoch rege vorhanden. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr kulturschaffende Menschen in der Prignitz niedergelassen.

Das 4000 Quadratmeter große, weitläufige Gelände in der Lindenstraße mit wildromantischem Garten, einer alten ­Schmiede und einem Bauernhäuschen erscheint wie kaum ein anderes geeignet für Theateraufführungen im Freien, die unter vollständig coronakonformen Bedingungen stattfinden können.

Bildungs- und Kulturverein Krams veranstaltet das Event

Die Aufführung wird vom Bildungs- und Kulturverein Krams veranstaltet und erfreut sich starken Rückhalts und tatkräftiger Unterstützung der Dorfbewohner.

Die Karten kosten 17 Euro, ermäßigt 14 Euro. Karten gibt es über shakespeare-in-krams@web.de

Von MAZonline