Gumtow

Wiesen sind für den Gumtower Bio-Landwirt Torsten Voigt ein wichtiges Lebenselixier. Um diesen Lebensraum trotz der Nutzung zu schützen, mäht er sein Grünland maximal zwei Mal im Jahr. Das Heu verkauft er an Kooperationsbetriebe und Pferdehöfe in der Prignitz-Region.

Beim Mähen lässt er kleine Wieseninseln stehen, so dass Insekten und größere Tiere immer noch Nahrung und Schutz finden. Rehe und Feldhasen können so bei der Mahd in die stehengelassenen Bereiche flüchten. Auch Gräser und Kräuter profitieren davon. In den Wieseninseln bleibt den Blühpflanzen mehr Zeit, für Blüte und Samenbildung. Eine Tatsache, die auch die Imker freut.

Landwirt und Insektenschützer

Sie sind wichtige Partner des Landwirts und wandern regelmäßig mit ihren Bienen an seine Feldränder. Für die bienenfreundliche Bewirtschaftung seiner Ländereien erhielt er jetzt die Zertifizierungs-Plakette „Bienen brauchen Blüten“, die der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land im Rahmen seines Wildbienenprojektes an Landwirte und Gartenbesitzer vergibt, die Maßnahmen zum Insektenschutz durchführen.

Aber nicht nur die Insekten, sondern auch die Zweinutzungshühner der Rasse Sussex wissen die Wiesen zu schätzen. Sie werden dort rund um zwei Mobilställe gehalten und legen zur Freude des 47-jährigen Landwirts reichlich Eier.

Davon profitieren nicht nur die Kunden, die den etwas versteckt liegenden Hof regelmäßig aufsuchen, sondern auch Berliner, denn die Eier der Legehennen liefert Torsten Voigt auch an die Bio-Company. „Mittlerweile habe ich viele Stammkunden, die auch den weiten Weg aus Lenzen nicht scheuen und dann gleich über 100 Eier mitnehmen.

Wandernde Weideplätze

„Die Mobilställe haben sich in den vergangenen sechs Jahren bestens bewährt, denn nicht immer sind die Wiesen so frisch und grün wie in diesem Jahr. „Im Jahr 2018 gab es hier keinen grünen Halm mehr. Zum Glück haben wir noch eine zweite Hühnerweide, auf die wir ausweichen konnten“, sagt Torsten Voigt.

Die Ställe auf Rädern können mit den Hühnern umziehen. Sie werden dann bei Bedarf mit einem Trecker auf die neue Wiese gezogen. In jedem Hühnermobil finden 225 Hühner Platz. Das Federvieh ist ein wichtiges Standbein für den Landwirt, für den der Hühnerhabicht oft zum Problem wird.

Geschlachtet werden die Hühner auf dem Bio-Hof in Kuhhorst. „Das ist zwar etwas teurer als in großen Schlachthöfen, aber die Alternative wäre ein großes Schlachthaus in Hannover gewesen und das wollte ich nicht.“

Bauernhof – biologisch-dynamisch

Den Bauernhof in der Prignitzer Gemeinde Gumtow hat Torsten Voigt vor über 20 Jahren von seinen Eltern übernommen. 2013 begann er mit der Umstellung auf ökologischen Landbau. Seit 2014 wird der Hof mit rund 40 Hektar Land nach biologisch-dynamischen Grundsätzen des Anbauverbands Demeter bewirtschaftet.

Den Schritt bereut der Bio-Bauer nicht. Für ihn muss ein Landwirtschaftsbetrieb stimmig sein. Nicht die Größe und die maximalen Erträge sind ausschlaggebend, sondern die Umweltverträglichkeit und die Zukunft für seine drei Kinder stehen für ihn im Vordergrund.

„Ich möchte etwas bewegen, denn so wie jetzt kann es mit der Landwirtschaft und unserer Umwelt nicht weiter gehen“, sagt der Landwirt, der mit Wohlwollen feststellt, dass auch in seiner Region immer mehr Betriebe auf biologische Wirtschaft umstellen. Eine Tatsache, die das Netzwerken und Kooperieren auch für ihn leichter macht.

Partner in Kuhhorst

Der Ökohof Kuhhorst vermarktet nicht nur sein Getreide und die Hühner, er liefert auch Mist an Torsten Voigt. Zusammen mit vier anderen Brandenburger Bio-Bauern vermarktet er auch seine Kartoffeln unter der Marke „Bio-Kartoffeln Brandenburg“ unter anderem in Berliner und Brandenburger Rewe-Märkten.

Der Zusammenschluss ist ein Ergebnis des Projekts „Regionales Bio-Gemüse aus Brandenburg“. Das kommt auch in Berliner Schulen auf den Tisch. Die Ernährungsstrategie des Senats sieht für Schulmensen und Kantinen gesunde Nahrungsmittel aus der Region vor. So soll der Bio-Anteil noch in diesem Jahr auf 50 Prozent steigen. Waldorfschüler genießen schon jetzt Eier, Hühnerfleisch und Kartoffeln aus Gumtow.

Für den Herbst hat Torsten Voigt einen weiteren Schritt geplant, er will eine Streuobstwiese anlegen. Unter den hochstämmigen Obstbäumen alter Sorten können die Hühner dann im Schatten weiden. Auch einen Hofladen sowie Erdbeerfelder soll es künftig in Gumtow geben.

Von Cornelia Felsch