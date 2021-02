Vehlow: Architekt legt Gebäudeentwurf für eine neue Kita vor

Vehlow

„Ein Flachbau mit einem aufgesetzten Hütchen“, so beschreibt Architekt Steffen Klug den Neubau der Kita Vehlow. Er stellte die Pläne in der Gemeindevertretersitzung vor und bekam viel Zuspruch. Das so genannte Hütchen ist ein Oberlicht. Es beleuchtet den darunter befindlichen zentralen Raum der künftigen Kita „Dorfspatzen“ von dem die einzelnen Bereiche abgehen.

Klug sprach außerdem von verschiebbaren Wänden, von einem Snoezelraum, einem Kreativraum, Parkplätzen für die Eltern und einem Spielplatz sowie einen überdachten Hofbereich zum Spielen im Freien. Die Gruppenbereiche legt er in seinem in den linken und rechten Flügel der Kita. Jeder Gruppenraum bekommt einen Schlafraum sowie einen Sanitärbereich.

Vier Gruppenräume sollen in der neuen Vehlower Kita entstehen

Entstehen sollen vier Gruppenräume, jeweils zwei für Kita und Hort. Klug hat beim Platz mit 3,5 Quadratmetern pro Kind gerechnet und mit zehn Kindern pro Gruppe. So kommt er auf eine Grundfläche von etwa 880 Quadratmeter.

Snoezel- und Kreativraum müssten laut Vorgaben vom Land bei einem Kitaneubau eigentlich nicht sein. „Aber erfahrungsgemäß werden besonders diese Räume gut angenommen“, so Klug. Er gab außerdem zu bedenken, dass die Kinderzahlen nicht fest stehen, sondern sich immer wieder entwickeln und riet deshalb dazu, den zusätzlichen Platz für die neue Kita mit einzuplanen.

Die alte Kita in Vehlow ist nicht barrierefrei. Quelle: Sandra Bels

Planer veranschlagt 1,1 Millionen Euro für den Rohbau

Allein für den Baukörper berechnet der Planer 1,1 Millionen Euro. Gebaut werden soll in Kalksandstein mit Betondecke, Wärmedämmung, Holzfenstern sowie einer Gasheizung mit Wärmepumpe. Außerdem soll es eine Fußbodenheizung geben sowie LED-Beleuchtungen im ganzen Haus.

Die Gemeindevertreter wollten zur Heizung wissen, ob die Heizkraft der Biogasanlage in Vehlow mit berücksichtigt werden kann, wie es jetzt schon bei der Turnhalle geschieht. Klug sagte, dass das durchaus möglich ist.

Den Gesamtpreis des Neubaus schätzt der Planer auf 2,1 Millionen Euro. Er wies aber darauf hin, dass darin keine Extras oder Besonderheiten berücksichtigt sind. Gemeint waren damit zum Beispiel Baugrunduntersuchungen oder ähnliches im Vorfeld oder eben Unwägbarkeiten, die sich erst während der Bauphase ergeben.

Planer Steffen Klug stellte den Gebäudeentwurf für eine neue Kita in Vehlow vor. Quelle: Sandra Bels

Gemeinde Gumtow muss die Planungsleistungen ausschreiben

Jörg Abraham sagte: „Was Sie uns heute vorgestellt haben, ist sehr aufschluss- und detailreich.“ Es gab einige Fragen zur Ausstattung, die mit gut 100 000 Euro von Klug deklariert wird. Ob er weiterhin mit der Gemeinde in Sachen Kitaneubau zusammenarbeiten wird, das steht noch nicht fest. Die Planungsleistungen müssen von der Gemeinde ausgeschrieben werden. Was Klug vorgelegt hat, war zunächst die Vorplanung eines Gebäudeentwurfs. Klug betonte, dass er auch weiterhin bereit sei, mit der Gemeinde zusammen zu arbeiten. Er sprach sich auch dafür aus, im Falle einer Zusage, die Kitaerzieherinnen in den Planungsprozess mit einzubeziehen.

Bebauungsplan wurde schon auf den Weg gebracht

Zu beschließen gab es diesmal für die Gemeindevertreter nichts. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht, der bei einem Kitaneubau erforderlich wird. Allein die Schaffung des Baurechts mit dem ­B-Plan könnte ein gutes Jahr dauern. Die Gemeindevertreter waren sich aber schon damals einig, parallel dazu zu schauen, wie die Kita später aussehen kann. Etwas niedriger als in einer ersten Schätzung fallen hingegen die Baukosten aus. Damals standen noch gut drei Millionen Euro zur Diskussion.

Lesen Sie auch Bürgerfraktion setzt sich für einen Kitaneubau ein

Von Sandra Bels