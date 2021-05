Vehlow: Bürgermeister verschiebt den Verkauf des früheren Konsums

Vehlow

Der Verkauf des früheren Vehlower Konsums ist verschoben worden. Er sollte eigentlich bei der jüngsten Gumtower Gemeindevertretersitzung beschlossen werden. Jedoch nahm Bürgermeister Stefan Freimark den Beschluss dafür im nichtöffentlichen Teil der Sitzung von der Tagesordnung. „Er ist vertagt“, sagte er auf MAZ-Nachfrage dazu. Einen Grund dafür nannte Freimark nicht. Er wies nur darauf hin, dass das Thema nicht öffentlich ist. Voraussichtlich in der Junisitzung kommt der Beschluss laut Auskunft des Bürgermeisters erneut – aber wieder nichtöffentlich – in die Gemeindevertretersitzung.

Pro und Contra in Vehlow

Ob die jüngsten Diskussionen im Ort der Grund für Freimarks Entscheidung waren, das bleibt offen. Zumindest haben sie bei der Einwohnerfragestunde zu einem etwa 45-minütigen Gespräch zwischen vier Vehlowern und Bürgermeister Stefan Freimark geführt. Hintergrund ist, dass es zwei Interessenten für den alten Konsum gibt. Zum einen ist da die Vehlowerin Christiane Müller, die mit ihrem Mann Mousa Thib ein Nachbarschaftscafé einrichten möchte. Zum anderen hat Saskia Höfer aus Demerthin geplant, im alten Konsum eine Physiotherapie plus Tagespflege aufzubauen. Der Ortsbeirat hatte sich zu den Plänen der Physiotherapeutin positioniert.

Vehlower Konsum steht schon lange leer

Christiane Müller wollte nun wissen, welches Interesse die Gemeinde Gumtow mit dem Verkauf des Konsums und der dazugehörigen Gebäude verfolgt und wie sie mit der Besonderheit des Platzes umgeht, der zum denkmalgeschützten Ensemble mit Kirche, Gutshaus und Gutsinspektorhaus gehört. Bürgermeister Freimark sagte: „Das Objekt steht schon lange leer, wurde als Lager genutzt. Der bauliche Zustand verschlechtert sich.“ Die Bausubstanz sei noch gut, weshalb sich die Gemeinde auch eine Aufwertung von Haus und Gelände durch einen Verkauf erhoffe, so Freimark. Er sieht in der Nutzung als Physiotherapie und Tagespflege eine Verbesserung der Lebenssituation in Vehlow und den umliegenden Ortsteilen.

Gumtow will den Kaufvertrag mit eigenen Regelungen gestalten

Freimark sagte: „Baurecht und Denkmalschutz sind Bestandteile des Genehmigungsverfahrens des jeweiligen Projektes. Die Gemeinde wolle sich im Kaufvertrag gewisse Formulierungen vorbehalten. So hatte schon der Ortsbeirat angeregt, eine Frist zu setzen, innerhalb der das jeweilige Projekt im Konsum umgesetzt werden muss. Hintergrund ist, dass das alte Gebäude nicht zum Spekulationsobjekt werden soll, an dem sich dann jahrelang wieder nichts tut.

Christiane Müller will aus dem alten Konsum in Vehlow einen Kulturort machen. Quelle: Christiane Müller

Eine Bedarfsplanung für eine Tagespflege vorzunehmen, wie von Christiane Müller gefordert, sei hingegen nicht Aufgabe der Gemeinde, ebenso nicht die Prüfung der Finanzierung. „Das Risiko trägt der Käufer“, so Freimark.

Vehlower Gutshaus wird Stück für Stück saniert

Sabine und Lutz Hornig waren ebenfalls zur Sitzung gekommen. Ihnen gehört das frühere Gutshaus von Vehlow, dass sie wie sie sagen, Stück für Stück sanieren, was aber von außen noch nicht sichtbar wäre. „Warum wurden die Anlieger nicht über die Verkaufsabsichten informiert und warum wurde der Denkmalschutz nicht im Vorfeld involviert?“, wollte Sabine Hornig wissen. Freimark: „Mit dem Denkmalschutz gab es einen Vor-Ort-Termin, bei dem die Probleme angesprochen wurden.“ Zudem habe es mehrere Ortsbeiratssitzungen zum Thema gegeben. Der Bürgermeister geht davon aus, dass sich dabei ein eindeutiges Meinungsbild gezeigt hat. „Wer wollte, konnte sich informieren“, so Freimark.

Vehlower hätten sich mehr Informationen gewünscht

Lutz Hornig ist enttäuscht darüber, dass über den Verkauf des Grundstücks vor seiner Haustür nicht mit ihm gesprochen wurde. Außerdem ist er wie Christiane Müller der Meinung, dass das Grundstück nicht verkauft werden muss, weil darauf sowieso nichts gebaut werden darf. Beide vermuten, dass mit dem Verkauf der Schandfleck im Ort nur noch größer und damit ein Loch in die historische Mitte gerissen wird. „Wir sind gegen den Verkauf“, so Hornig.

Freimark stellte daraufhin klar, dass keins der beiden eingereichten Projekte eine Erweiterung des Gebäudes vorsehe. Im Physiotherapieprojekt gehe es bei baulichen Dingen eher um Zäune und Pflasterflächen, alles in Absprache mit dem Denkmalschutz.

Vehlow hat seine Präferenz geäußert

Mousa Thib warf Freimark vor, dass das Nachbarschaftscafé nicht ernst genommen wurde. „Man hat das Gefühl, dass die Entscheidung schon getroffen wurde“, sagte er. Dazu entgegnete Freimark: „Die Unterlagen beider Projekte liegen vor, auch die Präferenz aus Vehlow. Die Gemeindevertretung hat noch nichts entschieden und wird auch nichts vorentscheiden.“ Freimark sieht die Tagespflege als eine erhebliche Bereicherung für den Ort und ein Plus an Lebensqualität. Vorhandene Angebote in der Region seien teilweise weit weg und für ältere Menschen schwer zu erreichen.

Alternativobjekt soll gesucht werden

Im Verlauf des Gespräches stellte Christiane Müller auch die Frage, warum für das Tagespflege-Projekt nicht nach einem Alternativobjekt gesucht werde und brachte den alten Konsum in Demerthin ins Spiel. Dem Ortsbeirat warf sie vor, dass Dorf zu spalten und Einzelinteressen zu favorisieren. Sabine Hornig unterstellte fehlende Wertschätzung für die Historie.

204 Vehlower unterschreiben für die Physiotherapie

Vehlows Ortsvorsteherin Christiane Wolf meldete sich daraufhin zu Wort. Von einer Spaltung habe sie noch nichts gemerkt, sagte sie. Das Gegenteil sei eher der Fall. Bei einer Unterschriftensammlung holten sieben Vehlower die Meinung der Ortsbewohner zum Projekt Physiotherapie ein. 204 Unterschriften standen schließlich unter dem Strich. „Die Dorfspaltung ist erfunden“, so Christiane Wolf. Sie sieht sich in der Pflicht, die Meinung der Dorfbewohner zu vertreten und das habe sie die ganze Zeit getan. „Unsere Dorfgemeinschaft ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und es ist eine Gemeinschaft entstanden. Von den vier Leuten, die sich hier heute beschweren, war keiner dabei“, so die Ortsvorsteherin.

Von Sandra Bels