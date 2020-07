Vehlow: Einwohner räumen den Konsum und das Heizhaus auf

Vehlow

Bücher über Bücher, Möbel in Massen, jede Menge Müll, Altbestände des Schulmuseums und Sachen aus der Kita. Das war die Ausbeute eines Arbeitseinsatzes in Vehlow, an dem sich gut 20 Einwohner beteiligten. Die Sachen lagerten im ehemaligen Konsum und in einem Teil des früheren Schulheizhauses, der heute ungenutzt ist. „Wir haben alles ausgeräumt und entkernt“, sagt Vehlows Ortsvorsteherin Christiane Wolf. Und sie ist sehr stolz auf die Helfer. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir das alles an einem Tag schaffen“, sagt sie.

Einige Bücher kommen ins DDR-Museum nach Perleberg

Den großen Berg Bücher hat Peter Freimark vom Perleberger DDR-Museum schon gesichtet und sich wertvolle Exemplare herausgesucht für seine Sammlung. Es waren zumeist Schulbücher, die von den Vehlowern zusammengetragen wurden. Sie sind nicht mehr zu gebrauchen, unter anderem, weil die Rechtschreibung nicht stimmt. Deshalb kommen sie in den Container.

Alles andere wird ebenfalls ordnungsgemäß entsorgt, war von Christiane Wolf zu erfahren. Dazu wird eine weiterer Einsatz fällig, denn für den Sperrmüll müssen die Metallteile von den Tischen und Stühlen abgebaut werden. „Das dauert sicher auch noch mal einen Tag“, so die Ortsvorsteherin.

Turnhallenmöbel können im Heizhaus stehen

Sie freut sich darüber, dass der aufgeräumte Teil des Heizhauses jetzt als Unterstellmöglichkeit unter anderem für die Tische und Stühle aus der benachbarten Turnhalle genutzt werden darf. Dafür wird ein Mietvertrag über einen symbolischen Euro mit dem landwirtschaftlichen Unternehmen Ruhe Agrar aus dem Ort, dem das Heizhaus gehört, abgeschlossen. „Das ging unproblematisch und unbürokratisch“, so Christiane Wolf.

Sie sagt: „Mit unserem Einsatz haben wir etwas geschaffen, wo man ansetzen kann, wenn es um die Entwicklung des Dorfes geht.“ Ein großer Wunsch der Vehlower ist es, dass sich ein Käufer für den alten Konsum findet, der dann dort eine Betreuungseinrichtung für Senioren aufbaut. „Mit unserer Aufräumaktion wollen wir den Weg für einen Verkauf ebnen“, so die Ortsvorsteherin.

Bauantrag und Nutzungsänderung

Von Bürgermeister Stefan Freimark hat der Ortsbeirat erfahren, dass ein solches Vorhaben grundsätzlich möglich ist, ein Investor nur einen Bauantrag stellen und eine Nutzungsänderung beantragen müsste. Der Ortsbeirat hofft außerdem, dass der Erlös des Konsumverkaufes als Eigenanteil für einen Kitaneubau verwendet werden kann. „Wir wollen einfach zeigen, dass wir auch etwas dafür tun, wenn wir etwas bekommen“, so Christiane Wolf. Das hatte in der Vergangenheit bei der Sanierung der Turnhalle bereits eindrucksvoll geklappt. Da hatten die Vehlower einen großen Anteil Eigenleistungen erbracht und dazu noch Spenden zusammengetragen.

Anonymes Gräberfeld soll neu gestaltet werden

Sie planen für dieses Jahr noch ein weiteres Projekt und hoffen, das es sich auch umsetzen lässt. Demnach soll das anonyme Gräberfeld auf dem Friedhof in Eigeninitiative neu gestaltet werden. Mit denen, die dort Angehörige bestattet haben, sei laut Christiane Wolf darüber schon gesprochen worden. Das Gras soll entfernt werden. Kleine Steine und Sukkulenten sollen stattdessen dort liegen.

„Wir hoffen, dass die Gemeinde uns die Steine bezahlt, würden sie eventuell auch vorfinanzieren, wenn das erst im nächsten Haushalt möglich ist“, so die Ortsvorsteherin. Sie hat bisher auch den Herbstmarkt, der für den 26. September geplant ist, nicht abgesagt. Ausreichend Platz zum Abstand halten, sei ja da.

Wer von den alten Möbeln aus Schule und Kita etwas haben möchte, sollte sich bei Christiane Wolf melden.

