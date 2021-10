Vehlow

Nach einer kurzen Coronapause laden die Neustädter Eisenbahnfreunde in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein und der Feuerwehr Vehlow erneut zu einer Modelleisenbahn- und Modellautobörse ins Vehlower Gemeindezentrum ein. Auf 330 Quadratmetern gibt es am Sonntag, 31. Oktober, in der Sporthalle alles, was das Herz von Modelleisenbahnfreunden höher schlagen lässt.

Es werden 21 Händler anwesend sein, die auch schon an den Börsen in Neustadt teilnahmen. Das Angebot reicht von Modellbahnen für Einsteiger über gebrauchte, hochwertige und historische Modelle, Digitaltechnik und Bücher bis hin zum Zubehör. Zwei Händler bieten hauptsächlich Ersatzteile für Fahrzeuge an, teilen die Eisenbahnfreunde Neustadt mit.

Rathenower Modellbahnverein baut Gartenbahn auf

Es kann auf der Veranstaltung gekauft, verkauft und getauscht werden. Das Fachsimpeln unter den Eisenbahnfreunden und die Beratung für Anfänger oder Ratsuchende soll dabei auch nicht zu kurz kommen. Der Rathenower Modellbahnverein baut eine kleine Gartenbahn auf, mit der die Kinder spielen dürfen.

Der Kulturverein und die Feuerwehr sorgen für die Verpflegung mit belegten Brötchen, Gegrilltem, Getränken und einem Kuchenbuffet.

Bei Fragen zu der Veranstaltung geben die Eisenbahnfreunde gern Auskunft unter der Telefonnummer 0157/52 86 02 14 oder via E-Mail an boerse-opr@web.de.

Es gilt in Vehlow die 3G-Regel

Die Veranstaltung unterliegt der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) mit Nachweispflicht und wird an die geltenden Coronabedingungen und Datenschutzbestimmungen angepasst. In der Halle und in den Nebenräumen gilt die Maskenpflicht für Besucher.

Die Veranstaltung beginnt am 31. Oktober um 10 Uhr und soll bis 16 Uhr dauern. Das Gemeindezentrum befindet sich an der Pritzwalker Straße in Vehlow (hinter der Feuerwehr).

