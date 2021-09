Vehlow: Platz an der Turnhalle wird weiter belebt – nach dem Herbstmarkt kommen Herbstfeuer und Tauschbörse

Vehlow

Ein Höhepunkt in Vehlow ist geschafft, da steht schon der nächste vor der Tür. Nach dem für Ortsvorsteherin Christiane Wolf sehr erfolgreichen Herbstmarkt ist noch lange keine Herbst- oder Winterpause. Ab sofort können die Einwohner Schnittgut für das Herbstfeuer auf den Platz an der Turnhalle bringen. Das Feuer findet am 2. Oktober erstmals dort statt.

Herbstfeuer in Vehlow an der Turnhalle

Sonst trafen sich die Vehlower immer auf dem Spielplatz. „Wir haben aber Hinweise von Einwohnern bekommen, denen wir jetzt nachgehen“, so Christiane Wolf. Gesagt wurde, dass der Platz an der Turnhalle besser für solche Treffen geeignet sei, weil es dort Sanitäranlagen sowie Tische und Stühle gibt. Um 19 Uhr ist Start mit dem Fackelzug, der an der Kita beginnt. Gelaufen wird bis zum Kirchplatz und von dort zurück zur Turnhalle. Veranstalter des Herbstfeuers ist die Feuerwehr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Kinder können Knüppelkuchen backen.

Modelleisenbahnbörse in Vehlow Ende Oktober

Für den 31. Oktober wird in die Vehlower Turnhalle zur großen Modelleisenbahnbörse eingeladen. Veranstalter ist der Kulturverein. Die Aussteller kommen von den Eisenbahnfreunden Neustadt. Sie hatten in der Vergangenheit in Olafs Werkstatt ihre Modellbahn- und Modellautobörse veranstaltet. „Nun kommen sie nach Vehlow, weil sie in der Halle mehr Platz haben“, so Christiane Wolf.

Kulinarischer Weihnachtsmarkt in Vehlow

Den November über bleibt es dann eher ruhig. Aber Anfang Dezember laden die Vehlower zum kulinarischen Weihnachtsmarkt ein, wie es die Ortsvorsteherin nennt. Im Mittelpunkt sollen dabei Weihnachtsköstlichkeiten stehen. Der markt ist für den 4. Dezember geplant. In der Turnhalle gibt es an diesem Tag auch den Auftritt des Kyritzer Shantychors „Stella Maris“. Er wird ab 14 Uhr zu hören sein.

In diesem Jahr soll es in Vehlow auch wieder eine Weihnachtsfeier für die Senioren geben. Sie war im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen. Dafür wurden die Senioren an der Haustür beschenkt. Frauen des Ortes hatten für sie kleine Pakete gepackt.

Vehlower Ortsbeirat dankt allen Helfern

„Es gibt also noch viel zu tun“, sagt Christiane Wolf. Sie dankt im Namen des Ortsbeirates allen, die sich an den unterschiedlichen Aktionen beteiligen. Wie gut das klappt, habe sich erst beim Herbstmarkt gezeigt. „Alle Mitgestalter aber auch die Besucher haben zum Gelingen des Festes beigetragen“, sagt die Ortsvorsteherin und nennt stellvertretend für sie die Kuchenbäcker, Verkäufer, Händler, das Auf- und Abbauteam, die Kita, die Gemeindearbeiter und die Pfarrerin. Vehlow hatte für den Herbstmarkt außerdem Unterstützung vom Prignitz-Sommer bekommen.

Die Vehlower hatten beim Herbstmarkt auch Spenden gesammelt. Sie sind für die durch das Hochwasser komplett zerstörte St.-Pius-Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler. 500 Euro kamen zusammen. Christiane Wolf will dafür sorgen, dass das Geld direkt in der Kita ankommt.

