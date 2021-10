Vehlow

Der Ortsbeirat von Vehlow ist richtig sauer. „Wir machen uns Gedanken, dass das Laub von den öffentlichen Flächen nicht auf dem Privatgrundstück entsorgt werden muss, und dann das“, sagt Ortsvorsteherin Christiane Wolf. Sie steht vor einem Berg Müll, den Unbekannte genau dort abgeladen haben, wo der örtliche Landwirtschaftsbetrieb Leval es den Einwohnern erlaubt, das Laub kostenfrei abzuliefern. „Das ist eine Schweinerei“, sagt Christiane Wolf entrüstet.

Vehlower Landwirtschaftsbetrieb entsorgt das Laub

Seit einiger Zeit schon gibt es die Verabredung mit der Leval, dass die Vehlower ihr Laub zum Silo fahren dürfen. „Das gilt aber nur für Laub und nicht für Baumschnitt und schon gar nicht für Müll“, so die Ortsvorsteherin. Sie ist fassungslos, denn das, was jetzt am Silo abgeladen wurde ist eine „stinkende, eklige Mischung aus allem“, sagt sie. Autoreifen liegen neben mit Kinderspielzeug. Kartons, Elektrogeräte, Lebensmittel, teilweise verpackt befinden sich im Müllberg.

„Alles stinkt nach Kot“, sagt Christiane Wolf. Sie und ihre Mitstreiter im Ortsbeirat sind erschüttert angesichts der Verschmutzung.

Spielzeug und Autoteile, Kleidung und Elektrogeräte wurden abgeladen. Quelle: privat

Polizei hat keine Handhabe

„Wir haben die Polizei informiert, dort aber gesagt bekommen, dass sie nichts dagegen unternehmen kann“, so die Ortsvorsteherin. Auch das Ordnungsamt der Gemeinde Gumtow könne da nichts machen, hieß es. Es sei lediglich möglich, den Müll zu entfernen und über die Gemeinde zu entsorgen, hatte Christiane Wolf erfahren.

Ortsbeirat Vehlow entschuldigt sich bei der Leval

„Wir schämen uns für die Verursacher dieses Müllbergs und entschuldigen und für das Chaos bei der Leval“, sagt die Ortsvorsteherin stellvertretend für alle Mitglieder des Ortsbeirats. „Die Leval bietet uns hier eine kostenlose Lösung an und dann wird das so schamlos ausgenutzt“, fügt sie an.

Herbstputz und 10 000 Steckzwiebeln in Vehlow Die Vehlower treffen sich am kommenden Sonnabend, 30. Oktober, zu ihrem traditionellen Herbstputz. Gearbeitet wird von 9 bis 12 Uhr. Treffpunkte sind der Dorfplatz, Friedhof sowie der Kirchplatz. Damit das Dorf im Frühjahr noch schöner wird, bringen die Vehlower beim Herbstputz 10 000 Steckzwiebeln in die Erde. Sie wurden von der Gemeinde und Privatleuten spendiert. Das frühere Heizhaus, in dem die Festmöbel des Ortes untergebracht sind, muss gesichert werden. Dort sind in der vergangenen Zeit mehrere Fenster zu Bruch gegangen. Deshalb sind dort Sicherungsarbeiten notwendig. Zum Abschluss wird gegrillt.

Der Ortsbeirat könnte es sogar verstehen, wenn der Landwirtschaftsbetrieb solche Angebote künftig nicht mehr macht. Deshalb hoffen nun alle, dass der oder die Verursacher ein Einsehen haben und dass es bei diesem einmaligen Vorfall bleibt. Einen großes Dankeschön spricht Christiane Wolf indes den Gemeindearbeitern aus. Sie haben jetzt den Auftrag, den Müll abzuholen und zu entsorgen.

Von Sandra Bels