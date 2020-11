Vehlow und Brüsenhagen vom Laub befreit

Vehlow/Brüsenhagen

Gemeinsam und mit ausreichend Abstand arbeiten, das ist auch in der Coronakrise möglich. In Brüsenhagen und Vehlow demonstrierten das die Einwohner. Sie haben beide Dörfer vom Laub befreit.

„In Vehlow waren wir etwa 40 Leute, die dabei mitgeholfen haben“, sagt Ortsvorsteherin Christiane Wolf. Friedhof, Kirchplatz, Dorfplatz wurden von Unmengen des Laubs befreit. Drei große Anhänger wurden dabei mehrmals gefüllt. „Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen“, so Christiane Wolf.

Ein Landwirtschaftsunternehmen entsorgt das Laub

Auch die Laubsäcke, die der Ortsbeirat extra angeschafft hatte, wurden bereits einmal geleert. Das übernimmt kostenfrei das Landwirtschaftsunternehmen Leval aus dem Ort. Wenn sich jetzt weiteres Laub ansammelt, wird es erneut kostenfrei entsorgt, war von der Ortsvorsteherin zu erfahren, die dem Unternehmen, aber auch allen Helfern einen großen Dank ausspricht.

21 Einwohner beteiligten sich in Brüsenhagen

Der Einsatz war im Vorfeld mit der Verwaltung in Gumtow abgesprochen und von ihr genehmigt worden. Gleiches gilt für die Aktion in Brüsenhagen, an der sich 21 Einwohner beteiligten. „Schön, dass so viele dabei waren. Wir haben uns um die wichtigsten Punkte im Ort gekümmert und sie vom Laub befreit“, sagt der Brüsenhagener Jörg schneider. Bushaltestelle, Wendeschleife, Sportplatz, auf dem der Spielplatz entstehen soll, und besonders der Friedhof gehörten dazu.

Das Laub wurde in Säcke gefüllt, die der Ortsbeirat zur Verfügung stellte, und wird wie in Vehlow von der Leval entsorgt. „Einige Bäume sind immer noch grün“, sagt Schneider. Er und seine Helfer wollen sich aber darum kümmern, dass auch das Laub beseitigt wird, wenn es abgefallen ist.

Von Sandra Bels