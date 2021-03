Vehlower Ortsbeirat hofft auf schnellen Verkauf des alten Konsums

Vehlow

Der alte Konsum mitten in Vehlow neben der Agrargenossenschaft und in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Gutshaus soll verkauft werden. Der Ortsbeirat hofft, dass der Verkauf bei der nächsten Gemeindevertretersitzung in Gumtow über die Bühne geht. Die Weichen dafür hat er bereits gestellt. In der jüngsten Ortsbeiratssitzung stellten zwei potenzielle Käufer ihre Konzepte vor.

Im ersten Projekt geht es um die Entwicklung eines Kulturzentrums plus Nachbarschaftscafé und öffentlichem Park auf dem ehemaligen Konsumgelände. Das zweite Projekt umfasst die Einrichtung einer Physiotherapie und einer Tagespflege oder ähnlichen Einrichtung mit Betreuung für Senioren. Mehr als 20 Einwohner waren gekommen, um sich die Pläne anzuhören.

Vehlower Ortsbeirat hat sich zum Verkauf positioniert

„Wir als Ortsbeirat haben uns am Freitag nach der Sitzung bei Bürgermeister Stefan Freimark dazu positioniert, welches Projekt wir uns für den Ort vorstellen können und wünschen würden“, sagt Ortsvorsteherin Christiane Wolf. Sie hofft nun, dass die Gemeindevertreter dem Wunsch der Einwohner folgen und vor allem, dass der Verkauf schnell über die Bühne geht. Der Grund: Den Vehlowern ist das alte DDR-Gebäude schon lange ein Dorn im Auge. Sie sehen es eher als Schandfleck und hoffen, dass es bald wieder ein Schmuckstück ist.

Vehlows Ortsbeirat will kein Spekulationsobjekt

Der Ortsbeirat will an den Verkauf aber auch ein paar Bedingungen geknüpft sehen. So soll zum Beispiel im Kaufvertrag verankert werden, dass innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Verkauf eine neue Nutzung zu erkennen sein muss. „Damit wollen wir verhindern, dass hier ein Spekulationsobjekt entsteht, dass so stehen bleibt, wie es jetzt da steht“, so die Ortsvorsteherin. Sie schätzt die Bedingungen vor Ort für jegliche Nutzung als sehr gut ein. Es gibt einen Spielplatz in unmittelbarer Nachbarschaft und eine Bushaltestelle vor der Tür.

Vehlower ebneten den Weg für den Verkauf

Dass ihnen der Verkauf der alten Baracke und eine Weiternutzung am Herzen liegt, haben die Vehlower in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen. Sie organisierten zum Beispiel im Juli 2020 einen großen Arbeitseinsatz, bei dem sie die ehemalige Verkaufsstelle ausgeräumt und entkernt hatten. Dabei kamen Bücher über Bücher, Möbel in Massen, jede Menge Müll, Altbestände des Schulmuseums und Sachen aus der Kita zum Vorschein. 20 Einwohner waren damals dabei. Damit sollte der Weg für einen Verkauf frei gemacht werden. Die Vehlower wollten erreichen, dass mögliche Investoren nicht gleich vom Müll im Haus abgeschreckt werden, wenn sie zur Besichtigung kommen. „Es geht hier schließlich um die Entwicklung des Dorfes“, so Christiane Wolf.

Der Denkmalschutz ist involviert

In beiden vorgestellten Konzepten geht es um eine Weiternutzung des vorhandenen Gebäudes. Bürgermeister Stefan Freimark hatte schon im vergangenen Jahr den Ortsbeirat darüber informiert, dass das grundsätzlich möglich ist und ein Investor nur einen Bauantrag stellen und eine Nutzungsänderung beantragen müsste. Darüber hinaus sind denkmalschutzrechtliche Belange zu beachten. Der Boden, auf dem der ehemalige Konsum steht, ist ein Bodendenkmal, was aber Umbauarbeiten nicht grundsätzlich ausschließt. Das Gelände gehört zum denkmalgeschützten Ensemble mit dem ehemaligen Gutshaus und der Kirche.

