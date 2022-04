Vehlower suchen Händler für ihren Herbstmarkt im September

Vehlow

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wollen die Vehlower auch 2022 wieder einen Herbstmarkt rings um die Turnhalle und drinnen durchführen. „Die Vorbereitungen dafür haben längst begonnen“, sagt Ortsvorsteherin Christiane Wolf, bei der die organisatorischen Fäden zusammen laufen. Als Tag haben sich die Vehlower den 24. September ausgesucht. Der Markt soll um 10 Uhr seine Pforten öffnen. Gehandelt und gekauft werden kann bis 17 Uhr.

Kultur beim Herbstmarkt in Vehlow

Dazu gibt es der Tradition der vergangenen Märkte folgend natürlich Kultur. Fest gebucht sind bereits Karl und Johannes Ribbeck aus Blumenthal. Die beiden spielen ein Konzert auf Horn und Trompete, war von der Ortsvorsteherin zu erfahren. Ob es noch mehr Kultur gibt, das ließ sie erst einmal noch offen.

Wer Vehlow kennt, der weiß auch, dass es dort bei diesen Festen immer auch die neueste Mode zu sehen gibt. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Die Modenschau, bei der die Vehlower die Models sind, ist sozusagen Ehrensache.

In Vehlow geht es mit dem Kran in die Luft

„Außerdem wollen wir auch wieder mit dem Kran in die Luft“, so Christiane Wolf. Sie hofft, dass das auch klappt. Die Weichen seien jedenfalls gestellt. Die Versorgung der Gäste übernimmt der Heinrichshof in Bantikow. Dazu gibt es einen Kuchenbasar.

Für die Kinder konnten die Vehlower bereits das große Brandschutzmobil des Landkreises Prignitz ordern. Mit dabei ist eine Hüpfburg und es gibt ein paar Spiele im Mobil.

Vehlower suchen Herbstprodukte für den Markt

Für die Marktstände wünschen sich die Vehlower ausschließlich Produkte rings um den Herbst. „Wir möchten keine Flohmarktartikel“, sagt Christiane Wolf. Herbstlich oder selbst hergestellt sollte die Ware sein. Demnach sind Handwerker, Obst, Gemüse, Holzdeko, Fleisch, Fisch und Pflanzen und natürlich Blumen ausdrücklich erwünscht.

Vehlower holen die Kegelbahn wieder hervor

„Wer sich mit einem Verkaufsstand bewerben möchte, ist herzlich willkommen“, so die Ortsvorsteherin. „Wir wollen auch unsere Kegelbahn wieder hervorholen und einen Wettbewerb darauf austragen“, kündigt sie weiterhin an. Und natürlich dürfe auch der beliebte Schnitzwettbewerb für Kürbisse nicht fehlen, der in der Vergangenheit immer die witzigsten Kreationen hervorgebracht hatte und ebenfalls zur Tradition werden soll.

Bewerber für einen Stand beim Herbstmarkt am 24. September in Vehlow können sich bei Christiane Wolf telefonisch unter 0175/4 02 28 76 anmelden.

Von Sandra Bels