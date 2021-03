Vehlow

Auch in Vehlow beteiligten sich am Freitag mehrere Christen am Weltgebetstag – einer globalen Aktion, zu der Frauen aller Konfessionen in mehr als 150 Ländern einladen. Immer am ersten Freitag im März findet dieser Weltgebetstag statt. Dabei beschäftigt man sich stets mit der Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes.

Inselstaat Vanuatu im Fokus

In diesem Jahr stand der nordöstlich von Australien im Pazifik gelegene Inselstaat Vanuatu im Fokus. Der Blick richtete sich hierbei auf die Frauen und Mädchen, die sich in ihrem Heimatland für eine bessere Zukunft einsetzen.

Das Motto des diesjährigen Weltgebetstages lautet: „Worauf bauen wir?“ Es ist angelehnt an die Geschichte vom Haus auf Sand und dem Haus auf Fels (Matthäus 7, 24-27).

Dem Motto entsprechend wurde von den Organisatorinnen aus dem Pfarrsprengel Kolrep auch die Veranstaltung am Freitagnachmittag rund um die frühere Dorfschule und der benachbarten Kirche gestaltet.

Diese Installation vor der Kirche veranschaulichte, was alles für ein festes Lebensfundament wichtig ist. Quelle: André Reichel

So gab es vor der Kirche eine Installation aus Mauersteinen, die symbolhaft für ein starkes Fundament in vielen verschiedenen Lebenssituationen stehen. In der Kirche selbst konnten Teilnehmer der Veranstaltung am Altar Kerzen entzünden. Der traditionell eigentlich immer dazugehörende Fürbittengottesdienst mit reichlich Gesang musste coronabedingt ausfallen.

„Besonders schade finden wir es, dass der Gottesdienst nicht stattfinden kann, aber es lässt sich nicht ändern“, sagte Julia Obst, eine der Organisatorinnen. Von ihr bekam jeder Besucher auch einen selbstgenähten Beutel mit Infomaterialien zum Weltgebetstag und einem Tütchen mit Keksen darin. Diese wurden unter anderen von Gabi Stützer, Monika Leipold und Julia Obst gebacken. Annegret Zabel ließ jeden Gast in eine Coronaliste einschreiben, wie es Pflicht ist bei Veranstaltungen wie dieser.

In der Kirche konnten die Besucher der Veranstaltung Kerzen anzünden und auf dem Altar aufstellen. Quelle: André Reichel

Im einstigen Schulraum konnten sich die Besucher einen Film über Vanuatu anschauen. Dort, aber auch auf etlichen, von den Frauen des Pfarrsprengels gestalteten und draußen an den Wänden und Fenstern des Hauses aufgehängten Plakaten wurde auf die Situation der Frauen und Mädchen dieses Inselstaates aufmerksam gemacht.

„Mehr als die Hälfte der dortigen Frauen sind Gewalt ausgesetzt“, berichtet Julia Obst. Umweltverschmutzung, insbesondere der im Meer treibende Plastikmüll, wurde in Vehlow ebenfalls kritisch betrachtet. Hierzu hatte Anne Schulz eine provokante Installation im Hof der einstigen Schule gestaltet. Zudem veranschaulichte sie anhand von Alltagsgegenständen, wie hoch der Anteil an Plastik ist und zeigte die Alternativen auf.

Pfarrer aus Kyritz zu Besuch

Die Kyritzer Pfarrerin Anna Hellmich und ihr Kollege Daniel Feldmann schauten auch vorbei. Sie berichteten von der zeitgleichen Weltgebetsveranstaltung in Kyritz im katholischen Gemeindehaus.

Von André Reichel