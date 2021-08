Schönhagen

Die „Diva von Schönhagen“ hätte das Projekt fast gegen die Wand gefahren. Da hatten sich die Schauspielerin Cornelia und ihr junger Kollege Fabian gerade mit dem Investor aus Spanien darauf geeinigt, dass die Kirschbäume auf dem Hof in der Prignitz nicht abgeholzt werden sollen und dass keine Touristenunterkünfte gebaut werden, sondern in der Scheune des Hofes Theater gespielt und ansonsten der Versuch einer nachhaltigen Landwirtschaft gestartet werden sollte, da düst die Diva einfach ab.

Ihr Engagement bei einem großen Staatstheater lässt alle Träume von Landleben und der Zukunft des Theaters zerplatzen wie eine Seifenblase. Fabian könnte sich übergeben vor Wut.

Gespielt wird an der Dorfstraße

Cornelia Heyse und Fabian Oehl standen am Samstagabend auf der Bühne des Artrium in Schönhagen (Gemeinde Gumtow) und spielten „Was ist es wert?“ – eine Inszenierung des internationalen Theaternetzwerkes „Teatre Blau“ in Kooperation mit der Phronesis Diskurswerkstatt. Genau genommen spielten Heyse und Oehl nicht im Artrium, sondern davor, auf der Dorfstraße in Schönhagen. Der Grund: Das Bauamt des Landkreises Prignitz hatte die Aufführung in der Scheune der Phronesis Diskurswerkstatt untersagt, teilte Inka Thunecke von der Phronesis Diskurswerkstatt mit.

Der Schauspieler Fabian Oehl. Quelle: Santiago Stankovic

So wurde die Premiere des Stückes, das eine freie Fortschreibung des berühmten „Kirschgartens“ von Anton Tschechow beinhaltet, mehrfach von vorbeifahrenden Erntefahrzeugen unterbrochen. Doch die beiden Schauspieler agierten souverän gegen die Lärmkulisse an und bezogen die Störenfriede zur sichtlichen Belustigung der Zuschauer mehrfach in die Aufführung ein.

Eine kritische Reflektion über das Leben auf dem Land

Die Geschichte, die die beiden auf die Schönhagener Bühne brachten, handelt von einer alten Schauspielerin, die auf den Hof ihrer Kindheit in der Prignitz zurückkehrt, diesen aber an einen ausländischen Investor verliert, weil er längst unwirtschaftlich und völlig überschuldet ist. Ihr junger Freund folgt ihr aufs Land und die beiden versuchen mit dem Spanier eine alternative Landwirtschaft und vor allem in der Scheune ein Theater aufzubauen.

Der erste Gast war Christoph Hein Phronesis ist altgriechisch und steht für Klugheit, Denken, Vernunft, Einsicht. Menschen in diesem Sinne zum Mit- und Nachdenken zu animieren, ist das Crédo der neuen „Phronesis Diskurswerkstatt“. Das Teamum Inka Thunecke, einst langjährige Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung in Brandenburg, hat dort eine Reihe von Kulturveranstaltungen initiiert und allerhand Projekte geplant. Der erste Gastwar am 1. August der Schriftsteller Christoph Hein. Er las Passagen aus seinem neuen Roman „Guldenberg“.

„Was ist es wert?“ ist eine kritische Reflektion über das Leben auf dem Land, die mühsame Arbeit der Bauern in Zeiten einer globalisierten Landwirtschaft, die Illusionen der Städter vom Landleben und die Rolle des zeitgenössischen Theaters. Inszeniert wird das Stück in einer hybriden Form von digitalen Filmeinspielungen und analogen Szenen auf der Bühne.

Der Höhepunkt des Stücks: ein gemeinsames Bier per Zoomkonferenz. Quelle: Santiago Stankovic

Cornelia Heyse entführte die Zuschauer in die imaginäre Welt des Theaters und zeigte mit ihren emotionsgeladenen Einlagen auch im Spiel unter freiem Himmel eine umwerfende Bühnenpräsenz. Fabian Oehl überzeugte durch den Witz seiner spontanen Einlagen.

Zoomkonferenz stellt den Höhepunkt dar

Höhepunkt der Aufführung ist eine Zoomkonferenz zwischen Fabian Oehl und dem per Videofilm aus Spanien zugeschalteten Investor, gespielt von dem Tänzer Marc de Pablo, bei dem beide ihren Frust über den Abgang ihrer Mitstreiterin bei einem gemeinsamen Bier herunterspülen. Eine Szene, in der Oehl live mit einem aufgezeichneten Video dialogisiert, schließlich zur Gitarre greift und de Pablo zu einem wehmütigen Country-Song tanzen lässt.

Die beiden hatten am Samstagabend nicht nur die Lacher auf ihrer Seite, sondern zeigten zugleich, dass es möglich ist selbst unter Coronabedingungen anspruchsvolles Theater zu machen. Eine gelungene Premiere in der Prignitz.

„Teatre Blau“ wandert weiter. Die nächste Vorstellung von „Was ist es wert?“ findet Anfang Oktober im Kleistforum in Frankfurt (Oder) statt.

