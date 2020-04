Dannenwalde: Selbst genähte Atemschutzmasken in Linkes Tante-Emma-Laden

Dannenwalde

In der Mittagszeit ist es still geworden in Silvia Linkes Tante-Emma-Laden. Die Dannenwalderin hat eigentlich einen Mittagstisch im Angebot und der wurde stets gut angenommen. In der Coronakrise ist das nicht mehr möglich. „Ich koche trotzdem jeden Tag“, sagt Silvia Linke. Aber eher für die Lieben zu Hause und ein paar Stammgäste, die sich das Essen verpackt mit nach Hause nehmen.

Ein Treffpunkt in Dannenwalde ist weg

Ein Treffpunkt im Ort ist jetzt durch die Beschränkungen die Corona mit sich bringt, erst einmal weggefallen. „Wir hätten eigentlich schon Tische und Stühle draußen“, sagt Silvia Linke. Das ist verboten. Oft haben sich Handwerker auf der Durchfahrt ihre Pause in der Sonne gegönnt.

Die Handwerker kommen weiterhin, aber sie holen sich ihre Mittagsportion zum Essen im Auto. „Es ist weniger als die Hälfte der Portionen, die ich vorher gekocht habe“, so Silvia Linke. Kartoffelsalat, Schnitzel und Buletten hat sie immer da. „Die gehen auch immer“, sagt sie.

Kaum Hamsterkäufe in Dannenwalde

Auch Toilettenpapier gibt es noch. „Aber nur noch das teure und dann im 20-er-Pack“, so die Verkäuferin. Dass die Kunden Ware hamstern, ist ihr noch nicht aufgefallen. „Es gibt von allem noch etwas und Nachschub kommt auch regelmäßig“, sagt sie.

Hefe ist gerade sehr beliebt bei ihr. Silvia Linke hat von den Kunden erfahren, dass sie jetzt, wo sie viel zu Hause sind, auch wieder mehr backen. Was ihr noch auffällt: Es sind viel mehr Fremde unterwegs als Einheimische. Und sie kaufen viel mehr Brot und Brötchen als sonst.

Silvia Linke ist Einzelkämpferin

Seit 28 Jahren betreibt Silvia Linke ihren Laden in Dannenwalde. Ihre Tochter Steffi nennt ihn liebevoll den „Laden der vergessenen Sachen“. Mehl, Zucker, Milch und Salz gehören dazu. „Ihren Wochenendeinkauf machen die Leute nicht bei uns“, sagt Steffi Linke. Deshalb ist die Mutter auch Einzelkämpferin. Angestellte hat sie mittlerweile nicht mehr. Das hat sich nicht gelohnt. Heute helfen ihr Tochter und Ehemann.

Neues Angebot: Atemschutzmasken

Im Schaufenster des Geschäftes gibt es seit der Coronakrise ein neues Angebot. Silvia Linke verkauft selbst genähte Atemschutzmasken. Sie sind bunt. Tochter Steffi fertigt sie in ihrer Freizeit an. Sie kam durch ihre Schwiegermutter darauf. „Sie gehört zur Risikogruppe und hatte für sich vier Masken bei mir bestellt“, erzählt Steffi Linke. Nähen ist ihr Hobby. Für die Schutzmasken hat sie sich bei Youtube ein Video heruntergeladen mit Plan und Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nähen.

Die bunten, bis 60 Grad waschbaren Masken mit einem Fach für einen Filter kamen nicht nur bei der Schwiegermutter an. Auch Freunde und Verwandte bestellten gleich welche bei Steffi Linke, die die fertigen Exemplare n ihren Status bei Whatsapp gestellt hatte. Dann kam ihr die Idee, die Masken im Laden ihrer Mutter anzubieten. Sie hängen auf einer Leine im Schaufenster.

Im Tante-Emma-Laden von Silvia Linke in Dannenwalde gibt es in Zeiten von Corona auch selbst genähte Mundschutze. Tochter Steffi fertigt sie an. Quelle: Sandra Bels

Die Masken sind in einer halben Stunde fertig

Die Stoffe bestellt Steffi Linke im Internet. Eine gute halbe Stunde braucht sie, um eine Maske zu nähen. Zwei Ausführungen gibt es. Die erste Galerie auf der Leine im Laden war schnell ausverkauft. Steffi Linke sorgt regelmäßig für Nachschub, wenn sie mit dem Homeoffice fertig ist.

Ihre Mutter hat indes die Öffnungszeiten verkürzt. Es kommen weniger Kunden als sonst. Deshalb öffnet Silvia Linke eine Stunde. später und schließt eine Stunde eher als sonst. Sie ist also von 8 bis 16 Uhr da, samstags von 7 bis 10 Uhr. Montags ist Ruhetag. Bis 2022 will Silvia Linke den Tante-Emma-Laden noch betreiben. Dann ist sie Rentnerin. Wie es mit dem Geschäft danach weiter geht, das kann sie derzeit noch nicht sagen. „Ich habe noch keinen Nachfolger“, sagt sie.

Steffi Linke näht die Atemschutzmasken aus bunten Stoffen. Quelle: Sandra Bels

Von Sandra Bels