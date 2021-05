Wutike: Der Ausbau des Siedlungsweges wird teurer als geplant

Wutike

Die Sanierung des Siedlungsweges in Wutike wird teurer als geplant. Die Gemeindeverwaltung in Gumtow hatte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die mit Gesamtkosten von 591 000 Euro rechnete. Für die Beantragung von Fördermitteln ist aber eine verbindliche Planung einzureichen. Laut dieser kostet die Baumaßnahme nun knapp 900 000 Euro. Gefördert werden sollen die Arbeiten über das Programm „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“ (Gak).

Wutiker Siedlungsweg wird gepflastert

Der Fördergeber sieht jedoch eine Ausführung der Straße in Asphalt als kritisch an und versagte der Gemeinde die Förderung. Darüber informierte Freimark die Gemeindevertreter. Es sagte auch, dass die Straße deshalb nun komplett gepflastert werden soll. Unni-2N sei nun das bevorzugte und auch förderfähige Pflaster. Betonsteine würden die Kosten noch weiter in die Höhe treiben, so Freimark.

Insgesamt kostet die Baumaßnahme damit 342 000 Euro mehr. Der Eigenanteil der Gemeinde erhöht sich um 34 000 Euro auf knappe 90 000 Euro. Allerdings erhöht sich dann auch der Förderbetrag. Ebenfalls höher sind die Anliegerbeiträge, die aber vom Land getragen werden.

Keine Dorferneuerung im Wutiker Siedlungsweg

Innerhalb der Dorferneuerung sind in Wutike die Dorfstraße und der Borker Weg saniert worden. Der Siedlungsweg sollte auch innerhalb dieses Programmes erneuert werden. Allerdings kam es bisher nicht dazu. Die Straße ist in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn besteht teilweise aus Asphalt und Lesesteinpflaster sowie Recyclingmaterial und ist stark zerschlissen. Eine Niederschlagsentwässerung gibt es nicht. Alles in allem entspricht der Zustand nicht mehr den heutigen Anforderungen. Bauarbeiten sind deshalb unumgänglich.

Der Siedlungsweg in Wutike ist in einem schlechten Zustand. Mehrere Schichten Belag liegen dort übereinander. Quelle: Sandra Bels

Die Fahrbahn soll auf einer Breite von 3,50 Meter erneuert werden. Der Grund dafür: Die Straße wird auch von Lkw befahren.

Die kommunale Finanzaufsicht hat der Maßnahme bereits zugestimmt. Von seiten des Kreises wurde aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass bei einer Realisierung keiner weiteren Baumaßnahme mehr zugestimmt wird, informierte Freimark die Gemeindevertreter. Die stimmten der außerplanmäßigen Ausgabe zu.

Wutiker wollen, dass schnell gebaut wird

Für die Wutiker zählt aktuell nur, dass die Arbeiten möglichst bald beginnen. Für sie ist der Zustand der Straße schon seit Jahren eine Katastrophe. Niemand weiß, wie viele Schichten Belag dort schon übereinander liegen. Aber die Löcher darin kennen so ziemlich alle Wutiker. So Mancher hat sich schon das Auto auf dem Siedlungsweg kaputt gefahren.

Seit Herbst 2017 warten die Wutiker auf den Straßenbau. Doch außer einer unbeendeten Vermessung 2018 folgte nichts. Und dann kam die Neuregelung der Anliegerbeiträge, die rückwirkend zum 1. Januar 2019 per Gesetz abgeschafft worden waren. Deshalb hatte die Gemeinde das Vorhaben zurückgestellt.

Von Sandra Bels