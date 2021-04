Wutike: Einwohner bauen einen neuen Spielplatz

Wutike

Einen wahren Kraftakt leisteten jetzt die Wutiker. Sie haben einen neuen Spielplatz gebaut und diesen auch gleich selbst finanziert. Das Geld dafür sammelte Ortsvorsteherin Helga Scheibner in den vergangenen sechs Monaten als Spenden. Es kamen 3000 Euro zusammen. „Ich habe unter anderem Firmen angeschrieben“, sagt sie und freut sich über die große Resonanz. Die alte Schaukel auf dem Wutiker Spielplatz war defekt und hätte keinen Tüv mehr bekommen. Sie wurde abgebaut, ebenfalls von den Dorfbewohnern.

Zum Einsatz waren So viele Helfer wie noch nie in Wutike

mehr als 40 Helfer gekommen. „So viele waren es noch nie“, sagt Helga Scheibner. Selbstverständlich wurden die Coronaregeln eingehalten und alles war angemeldet. Gearbeitet wurde in kleinen Gruppen an den unterschiedlichsten Stellen. Dorfplatz, Friedhof, Denkmal, Dorfeingang und der Containerplatz waren neben dem Spielplatz Einsatzorte.

In der Bauernstube wurden die Fenster geputzt und die Gardinen gewaschen und wieder aufgehängt. Auch in der ehemaligen Wickelbude gab es etwas zu tun. Dort wurden ebenfalls die Fenster geputzt. Nicht vergessen will Helga Scheibner den Kücheneinsatz, den der Neu-Wutiker Sofjan aus Malaysia leistete. Er kochte für die Helfer. Gegessen wurde im Freien mit Abstand.

Die Vorarbeiten für den Spielplatzbau hatten die Senioren übernommen. Quelle: privat

Doppelschaukel und Wackelsteg

Auf dem Spielplatz stehen nun eine neue Schaukel, sogar mit zwei Sitzen, und ein Wackelsteg, über den die Kinder laufen und dabei ihre Geschicklichkeit und das Gleichgewicht trainieren können. „Die Gemeinde Gumtow hat uns kein Geld dazu gegeben, alles ist mit Spenden finanziert worden“, so Helga Scheibner. Sie hat in den vergangenen Jahren, genauer gesagt seit 2015, bereits fast 16 000 Euro für den Wutiker Spielplatz als Spendengelder zusammen getragen.

Wutiker Senioren übernahmen die Vorbereitungen

Die Vorarbeiten für den Aufbau der neuen Spielgeräte liefen im Vorfeld. Das übernahmen unter anderem die Senioren des Ortes. Dazu gehörte das Ausheben der Standorte für die neuen Geräte und das Auffüllen mit Kies. „Das wäre an einem Tag nicht zu schaffen gewesen“, so die Ortsvorsteherin. Sie dankt den Helfern für ihre Vorarbeit. Und sie freut sich für die 35 Wutiker Kinder, die jetzt wieder einen schönen Spielplatz in der Ortsmitte haben.

Trotz Corona werden in Wutike Veranstaltungen geplant

Trotz Corona wollen der Wutiker Ortsbeirat und der Verein „Zum großen Stein“ zunächst wenigstens drei Veranstaltungen in diesem Jahr planen. Ob sie letztendlich stattfinden, das kann jetzt noch niemand sagen. Der Verein will eine Radtour zum so genannten Blutstein von Wutike organisieren. „Diese Tour findet traditionell immer am Wochenende nach Ostern statt“, erklärt Helga Scheibner. Sie denkt dass der Ausflug diesmal eher im August oder September auf den Terminkalender gesetzt werden kann. Der Stein liegt an der Jäglitz zwischen Wutike und Rosenwinkel im Wald. Der mächtige Findling misst etwa drei mal drei Meter. Der Sage nach, soll ein Riese ihn dorthin geschleudert haben.

Wutiker Dorffest vielleicht im August

Neben der Radtour soll es nach Möglichkeit auch ein Dorffest in Wutike geben. „Wir planen es für August“, so die Ortsvorsteherin. Und ein Konzert in der Kirche könnte im September stattfinden. Auch eine Weihnachtsfeier für die Senioren wird geplant. Helga Scheibner ist froh, dass Wutike bisher von Corona verschont geblieben ist. „Wir hatten noch keine Fälle“, sagt sie und hofft, dass es so bleibt.

Von Sandra Bels