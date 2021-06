Wutike: Sanierung des Siedlungswegs stand kurzzeitig auf der Kippe – Kosten erhöhen sich auf fast eine Million Euro

Wutike/Görike

Der geplante Straßenbau in Wutike und Görike hat die Gemeinde kurzfristig vor erhebliche Mehrarbeiten gestellt. Die seien notwendig gewesen, um die Förderanträge im Rennen zu halten, war von Bürgermeister Stefan Freimark zu erfahren. Er sagte, dass in der Woche vor Pfingsten eine Mitteilung in der Verwaltung eingegangen sei, nach der bis Dienstag nach Pfingsten der komplette Förderantrag überarbeitet und neu eingereicht werden musste.

Gumtows Pflasterwunsch abgelehnt

Der Grund: der Fördergeber – Geld gibt es über das Programm „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“ (Gak) – genehmigt nur Betonsteinpflaster vom Typ Herbstlaub. Die Gemeindevertreter hatten sich aber für eine Pflasterung der Straße in Wutike mit Unni-2N-Pflaster entschieden, weil das kostengünstiger ist. Gefordert worden sei laut Freimark weiterhin eine andere Gossengestaltung. „Der Aufwand für die Änderungen war groß, auch weil das Ingenieurbüro eingeschaltet werden musste“, so der Bürgermeister. Es sei aber gelungen, den Antrag zum Termin zu aktualisieren.

Gemeindevertreter müssen neuen Beschluss zu Wutike fassen

Gibt es für Wutike eine Förderzusage, bedeutet das auch eine erneute Kostensteigerung. Dann müssen die Gemeindevertreter einen neuen Beschluss fassen. Die Gesamtsumme für Wutike liegt dann bei etwa 920 000 Euro.

Im Fall Straßenbau Görike sieht es ähnlich aus. Die Gemeindevertreter hatten eine Asphaltschicht mit Anpflasterung befürwortet. Auch das ist nicht förderfähig.

Die Verwaltung wartet nun auf eine Entscheidung für beide Vorhaben. Freimark ist froh, dass sie im Förderverfahren gehalten werden konnten. „Ich kann verstehen, dass angesichts dieser Bedingungen so manche Kommune ihre Projekte aufgibt“, so Freimark.

Wutiker warten seit Herbst 2017 auf den Straßenbau

Die Wutiker warten seit Herbst 2017 auf die Sanierung des Siedlungsweges. Aber außer einer unbeendeten Vermessung 2018 geschah nichts. Und dann wurden noch die Anliegerbeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2019 per Gesetz abgeschafft. Deshalb hatte die Gemeinde das Vorhaben zurückgestellt. Der Ortsbeirat machte immer wieder Druck. Auch Anwohner beschwerten sich, unter anderem bei der MAZ. Sie sehen den Zustand der Straße als eine Katastrophe. Unzählige Schichten Belag liegen übereinander, keiner weiß wie viele. Niederschlagsentwässerung? Fehlanzeige. Aber die Löcher, die kennt wohl jeder Anlieger. Deswegen waren sie froh, als es hieß, es kann bald gebaut werden.

Dann kam aber bei der Gemeindevertretersitzung im Mai die erste Kostenerhöhung, da zunächst eine Ausführung in Asphalt geplant war, die dann in Unni-2N geändert wurde, was aber nun auch nicht genehmigt wird. Jetzt heißt es wieder warten.

Gumtow hatte zunächst mit 600 000 Euro gerechnet

Anfangs hatte die Gemeinde nach einer Machbarkeitsstudie mit Gesamtkosten von knapp 600 000 Euro gerechnet. Nach den neuesten Berechnungen und Forderungen erhöht sich die Summe nun auf 920 000 Euro. Die Fahrbahn soll auf einer Breite von 3,50 Metern erneuert werden, weil sie auch von Lkw befahren wird.

Der Siedlungsweg sollte ursprünglich innerhalb des Programms zur Dorferneuerung wie die Dorfstraße und der Borker Weg saniert werden. Dazu kam es aber nicht.

Von Sandra Bels