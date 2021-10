Wutike

Die Anwohner des Wutiker Siedlungsweges können aufatmen. Die Sanierung der Straße ist beschlossene Sache. Jahrelang hatten sie darauf gewartet und dafür gekämpft. Nun haben die Gemeindevertreter das Bauprogramm beschlossen. Das war notwendig, weil die Gemeinde für die Arbeiten Fördermittel beantragt hat.

„Die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen“, so Bürgermeister Stefan Freimark. Wann die Arbeiten beginnen können, das konnte er allerdings noch nicht sagen.

Wutiker Siedlungsweg wird auf einem Kilometer neu gebaut

Der Straßenbau ist auf einer Länge von 1115 Metern geplant. Gebaut wird ein Straßenkörper mit Betonsteinpflaster in der Farbe Herbstlaub auf 3,50 Metern Breite. Freimark teilte mit, dass am ehemaligen Gutshaus eine Verbreiterung der Straße geplant ist für den Begegnungsverkehr. Ein Gehweg wird allerdings nicht gebaut. An den beiden Straßenseiten wird als Bankett jeweils Recyclingmaterial in einer Breite von einem Meter eingebaut. Der Bankettbereich bekommt zudem eine Rasensaat.

Für die Ableitung des Regenwassers ist vorgesehen, auf beiden Seiten offene Mulden neben der Straße anzulegen oder gepflasterte Entwässerungsrinnen zu bauen. Welche Variante entsteht, das ist abhängig von den jeweiligen Platzverhältnissen.

Zufahrten nur, wenn der Eigentümer es wünscht

Im Bauprogramm geregelt ist auch der Umgang mit den Grundstückszufahrten. Sie sollen an den neu hergestellten Straßenkörper angepasst werden. Gepflasterte Zufahrten werden aber nur gebaut, wenn der Grundstückseigentümer das ausdrücklich wünscht.

Freimark teilte mit, dass die Anlieger bei einer Versammlung über die Ausbaupläne informiert wurden. Sie seien damit einverstanden gewesen. Weil es in der Vergangenheit auch Probleme wegen der Eigentumsrechte gab, sagte Freimark, dass inzwischen alle Grundstücksangelegenheiten geklärt sind und dass die Gemeinde Eigentümer der gesamten Trasse ist. Das sei zudem weitere Voraussetzung für die Vergabe von Fördergeld gewesen.

Seit 2017 warten die Wutiker auf die Sanierung

Die Wutiker warten seit dem Herbst 2017 auf die Sanierung des Siedlungsweges. Nicht nur der Ortsbeirat machte immer wieder Druck bei der Gemeindeverwaltung. Auch Anwohner beschwerten sich, unter anderem bei der MAZ. Von allen wird der Zustand der Straße als eine Katastrophe angesehen. Und daran hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert.

Unzählige Schichten Belag liegen im Siedlungsweg übereinander, keiner weiß wie viele es mittlerweile sind. Aber die Löcher, die kennt wohl jeder Anlieger. Deswegen waren sie froh, als es 2017 hieß, es kann bald gebaut werden.

Gumtow stellte die Pläne mehrmals zurück

Jedoch stockte die Planung. Außer einer unbeendeten Vermessung im Jahr 2018 geschah nichts weiter. Und dann kam auch noch die Abschaffung der Zahlung von Anliegerbeiträgen rückwirkend zum 1. Januar 2019 per Gesetz. Deshalb hatte die Gemeinde das Vorhaben Siedlungsweg erst einmal zurück gestellt. Damals war nicht klar, wie das Land den Ausgleich schaffen will, für die Lücke, die den Kommunen dadurch entsteht.

Im vergangenen Jahr wurde es dann wieder konkreter. Zuletzt musste die Gemeinde aber den Förderantrag kurz vor Pfingsten kurzfristig erneut überarbeiten. Der Grund dafür war, dass der Fördergeber das von der Gemeinde bevorzugte Pflaster nicht genehmigen wollte. Es sollte Unni-2-N sein. Gefördert wird aber nur das Herbstlaub-Pflaster, wie es jetzt geplant ist.

Gumtow bekommt Fördergeld für die Sanierung

Die Gemeinde bekommt eine Förderung für die Sanierung des Siedlungsweges über das Programm GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz), das speziell für den ländlichen Raum aufgelegt wurde.

Von Sandra Bels