Wutiker feiern erstes Dorffest nach der Coronapause mit einer eigenen Hymne

Wutike

Mit einem Dorffest haben die Wutiker am Wochenende die für sie viel zu lange Coronapause beendet. Ortsvorsteherin Helga Scheibner war froh, dass auf den Platz hinter dem Spielplatz, der ja eigentlich zum Feiern da ist, endlich wieder Leben einkehrt. Das Fest war die zweite Veranstaltung nach der Einwohnerversammlung zu der geplanten Solaranlage im Ort vor ein paar Wochen.

Gäste kamen nicht nur aus Wutike

„Der Tag war gut besucht, nicht nur mit Gästen aus Wutike, sondern auch aus den Nachbarorten“, freute sich Helga Scheibner. Sie hatte zusammen mit dem Vorstand des Vereins „Zum großen Stein“ und der Feuerwehr das Fest organisiert. Mit dabei war zum Beispiel das Marion-Etten-Theater aus Lindenberg. Die Puppen zauberten besonders den Kindern ein Lächeln ins Gesicht.

Ordentlich laut wurde es hingegen beim Auftritt der „Groovies“ mit ihren Trommeln. Der Chor von Wutike lies sich die Gelegenheit nicht nehmen, seine Dorf-Hymne vorzutragen.

Wutiker Feuerwehr stand am Grill

Für das leibliche Wohl war unter anderem mit Kuchen gesorgt. „Ich danke allen, die etwas gebacken oder gespendet haben“, sagte Helga Scheibner gegenüber MAZ. Ohne die vielen Helfer hätte es nicht so eine große Vielfalt gegeben. Verkauft wurden die Leckereien vom Verein „Zum großen Stein“.

Feuerwehrleute übernahmen den Posten der Grillmeister und sorgten für Getränkenachschub sowie Salate. Auch eine Tombola fand statt, bei der es Preise zu gewinnen gab, die von den Einwohnern zur Verfügung gestellt worden waren.

Erstes Fest nach Corona in Wutike

„Es war nach langer Zeit wieder ein tolles Fest“, resümiert Helga Scheibner. Sie freut sich darüber, dass die Wutiker sich endlich wieder einmal in gemütlicher Runde treffen konnten. Die nächste Gelegenheit dafür soll es am 28. November geben, dann aber in der Kirche.

Der Chor des Dorfes plant ein kleines Programm und die Kinder wollen musizieren. „Außerdem planen sie, das Märchen vom großen Stein vorzulesen“, erzählt die Ortsvorsteherin und hofft, dass die Coronaentwicklung diese Veranstaltung auch zulässt. Auch eine Weihnachtsfeier für die Senioren steht ebenso im Kalender.

Einwohnerversammlung zum Siedlungsweg in Wutike

Doch zunächst sind die Wutiker gespannt auf die Einwohnerversammlung, die für den 1. September geplant ist und für die Helga Scheibner bereits Einladungen verteilt hat. Dabei will Bürgermeister Stefan Freimark über die geplante Sanierung des Siedlungsweges informieren.Wann die beginnt, das konnte Helga Scheibner noch nicht sagen, hofft auf die Informationen von Freimark. Außer Frage stehe für sie aber, dass sie überhaupt beginnen. Sie geht davon aus, dass das erst im kommenden Jahr sein wird.

Beim Dorffest wurde die Wutike-Hymne gesungen. Quelle: privat

Der Weg ist für die Wutiker seit Jahren eine Katastrophe, löchrig und im sehr schlechten Zustand. Immer wieder wurde die Sanierung verschoben, zuletzt, weil das Land die Anliegerbeiträge abgeschafft hatte, für die Gemeinde aber nicht klar war, wie der Ausgleich dafür geschaffen werden soll.

Von Sandra Bels