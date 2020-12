Bad Wilsnack

„Die Prignitz ist bislang nicht für ihre kulinarischen Vorzüge bekannt und genau das werden wir jetzt ändern.“ Es ist ein Wunsch, der für Andrea van Bezouwen in Erfüllung gehen könnte. Die Texterin aus der Prignitz ist vielen ein geläufiger Name. Jetzt hat sie gemeinsam mit dem Förderverein der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack das Projekt „Biopilgern“ vorgestellt.

Regionale Erzeuger bieten Pilgern einen Anlaufpunkt zwischen Berlin und Bad Wilsnack

„Gut verpflegt von Berlin nach Bad Wilsnack“, so lautet das Motto der Kampagne. Dafür sorgen sollen kleine Hofläden, Bistros, Cafés oder andere Erzeuger, die sich direkt oder in der Nähe des Pilgerwegs befinden. Eine genaue Wegbeschreibung sowie alle wichtigen Daten wie Öffnungszeiten oder Angebote gibt es auf zwei Plattformen.

„Wir sind sowohl bei Instagram als auch bei Facebook“, erklärt Andrea van Bezouwen. Eine Internetseite ist auch vorhanden. „Heute hat jeder ein Handy dabei, auch Pilger“, erklärt sie, „und wir geben den Pilgern die Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert zu informieren und ihre Routen bestens planen zu können.“

Im gleichen Atemzug profitieren regionale Erzeuger von der Idee. „Gerade Großstädter denken, der ländliche Raum hat nichts zu bieten“, sagt Jochen Purps, Vorsitzender des Fördervereins der Wunderblutkirche, „und wir überzeugen sie vom Gegenteil.“ Die Unternehmen sind alle aufgelistet und können unkompliziert angesteuert werden – mit einer Karte.

Bäckerei Vollkern aus Rohrlack macht mit beim Projekt Biopilgern

Aktuell sind 16 Unternehmer mit im Boot. „Unsere Bäckerei ist schon jetzt ein kleiner Anlaufpunkt“, erklärt Volker Apitz, Inhaber der Bäckerei Vollkern in Rohrlack (Amt Temnitztal). In seinem Café erhalten Reisende sogar kostenlos Wasser. Die Nachfrage nach solchen Plätzen, an denen zum Beispiel die Wasserflasche kostenlos gefüllt werden kann, sei groß.

Inhaber Volker Apitz (l.) begrüßt schon jetzt zahlreiche Pilger in Rohrlack. Quelle: Julia Redepenning

„Wir bekommen oft die Rückmeldung von Pilgern“, sagt Jochen Purps, „und jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, die Orte angeben zu können.“ Die Orte sind auf der Karte blau eingezeichnet. Obwohl die Kampagne noch nicht öffentlich beworben wurde, ist die Resonanz bereits riesig. Allein auf Instagram zählt Andrea van Bezouwen bereits 100 Follower. „Das ist gut und es wird sicher noch mehr“, sagt sie.

Bio-Fleischerei der Sonnenbergs aus Grube in Bad Wilsnack ist ein Anlaufpunkt

Mit dem Projekt konnten die Verantwortlichen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. „Wir sind immer auf den Erhalt der Wunderblutkirche bedacht“, sagt Jochen Purps, „und der Pilgerweg gehört einfach dazu.“ Gerade in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen sei das Pilgern erst recht in Mode gekommen. „Und es wird sicher noch mehr“, ist sich Purps sicher.

In Bad Wilsnack können die Reisenden in der Prignitzer Bio-Fleischerei von Christoph Sonnenberg einen Stopp einlegen. „Über ein gutes Stück Brot, ein Stück gutem Käse oder Wurst sind Pilger sehr dankbar“, meint Volker Apitz. „Und gute Wurst und einen Imbiss gibt es in unserer Fleischerei“, fügt Christoph Sonnenberg hinzu.

Christoph Sonnenberg zwischen seinen Schweinen auf dem Biohof Sonnenberg in Grube. Quelle: Biohof Sonnenberg

Alle regionalen Erzeuger sind Bio-Unternehmen – daher auch der Name „Biopilgern“. Darauf wurde viel Wert gelegt. Alle Unternehmen sind auf der Webseite www.wegenachwilsnack.de oder auf Facebook oder Instagram unter dem Stichwort Biopilgern zu finden. Andrea van Bezouwen kümmert sich um den Auftritt im Internet und aktualisiert alle Kanäle regelmäßig.

