Haaren

Ein achtjähriger Junge ist am Dienstag gegen 15.50 Uhr in Haaren schwer verletzt worden. Er war an der Bushaltestelle in der Ortslage aus einem Bus stieg und offenbar hinter diesem auf die Straße getreten, als er vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden BMW getroffen wurde. Der Junge wurde in Begleitung seiner Mutter in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online