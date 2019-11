Groß Pankow

Die 48 Jahre alte Frau, die am Dienstagmorgen ihrer 50 Jahre alten Lebensgefährtin mit einem Hammer auf den Kopf schlug, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Staatsanwalt hat die Tat als Mordversuch eingestuft. Ein Amtsrichter in Perleberg stellte einen Haftbefehl aus. Die Polizei brachte die Frau aus Groß Pankow in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Am Vormittag eskalierte der Streit

Laut Polizei gerieten am Dienstagmorgen in Groß Pankow gegen 9.15 Uhr eine 50 Jahre alte Frau und ihre 48 Jahre alte Lebensgefährtin in Streit.

Der Streit eskalierte derart, dass die 48 Jahre alte Frau schließlich zu einem Hammer gegriffen und ihrer Lebensgefährtin damit mehrfach auf den Kopf geschlagen haben soll. Diese Ältere konnte zu Nachbarn flüchten und rief von dort aus die Polizei an.

Polizeibeamte nahmen die 48-Jährige wegen versuchten Totschlags vorläufig fest. Ihre 50 Jahre alte Lebensgefährtin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

