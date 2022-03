Pritzwalk/Perleberg

Vermehrt leere Supermarktregale und Lieferschwierigkeiten bei Grundnahrungsmitteln: Auch die Prignitz bleibt in dieser Hinsicht nicht von den Folgen des Ukrainekrieges verschont. Allein: Dass eine Welle der Hamsterkäufe in den Supermärkten eingesetzt hätte, können die Betreiber und Mitarbeiter von Supermärkten so nicht bestätigen.

Wie die Märkte vorbeugen wollen

Dem haben manche Märkte auch schon vorgebeugt, indem sie die Verkaufsmenge vieler Produkte nach oben begrenzt haben. „Zweimal Zucker, zweimal Mehl, zweimal Speiseöl und so weiter – mehr geht nicht“, erklärt Claudia Schlutt vom Real-Markt in Pritzwalk auf MAZ-Nachfrage. „Wir kriegen Ware, aber die reicht nicht entsprechend.“

Manche Produkte sind nicht lieferbar

Noch bis zum vergangenen Wochenende gab es im Famila-Markt in Perleberg eine solche Begrenzung der Verkaufsmenge nicht. Marktleiter Sven Haitsch schließt aber nicht aus, dass das noch kommt. In den Regalen findet man schon jetzt, ob bei Ölen oder Mehl, oft den Hinweis, dass manches Produkt derzeit nicht lieferbar ist.

Hektische Betriebsamkeit in den Supermärkten

Ob es aber Hamsterkäufe gibt? Von anderen Märkten im Famila-Verbund hat Sven Haitsch das schon gehört, „aber so krass sehe ich das bei uns noch nicht“, betonte er. Ähnlich sieht es Claudia Schlutt, wenngleich man durchaus beobachten kann, dass bei Real oder auch beim benachbarten Lidl-Markt gerade die Markträume gut mit Kunden gefüllt sind.

Um Hamsterkäufen vorzubeugen, werden Öl, Nudeln und Mehl in einigen Prignitzer Supermärkten und im Landkreis OPR begrenzt. Quelle: Kathrin Gottwald

Dafür gibt es aber in Pritzwalk auch noch eine andere Erklärung. Denn der Edeka und der Aldi in Pritz­walk Nord sind wegen Umbaus derzeit geschlossen und die Kundschaft muss woanders einkaufen. „Ich spüre schon eine ganze Weile, dass wir mehr Zulauf haben“, sagt Claudia Schlutt, „und das gilt wohl auch für andere Märkte in der Stadt.“ Aber vermehrte Hamsterkäufe gebe es nicht, „das würde ich nicht unbedingt so sagen“.

Warum Hamsterkäufe kontraproduktiv sind

Vincent Maaß hält Hamsterkäufe sogar für kontraproduktiv. „Speiseöl haben wir genug“, sagt der Pritz­walker Edeka-Betreiber – sein Markt in Nord wird gerade umgebaut, aber er betreibt auch den Frischemarkt in der Marktstraße. Wenn sich alle ganz normal beim Kaufen verhalten, dann reicht die Ware aus seiner Sicht aus.

Eine Ausnahme sind Gastwirte

Jedoch es gibt schon Kunden, die gerne gleich einen ganzen Kasten voll Ölflaschen mitnehmen wollen. Zwar gibt es in seinem Markt keine offizielle Begrenzung der Abgabemenge. Aber: „Einen Kasten Öl haben wir an Privatkunden nicht herausgegeben, dann verärgerst Du 15 andere Kunden.“ Eine Ausnahme sind die Gastwirte unter seinen Kunden, die nun sich anders bevorraten müssen, um ihr Geschäft betreiben zu können. Ansonsten könne man sich aus dem Regal auch gerne drei Flaschen nehmen, allerdings keine ganze Kisten.

Dass Waren momentan verzögert eintreffen, ist aus seiner Sicht nicht nur dem Ukraine-Krieg geschuldet, sondern auch dem momentanen Zusammentreffen unglücklicher Umstände. Denn manchmal liegt die Ware in den Großlagern und kann nicht ausgeliefert werden, weil dort ein guter Teil der Belegschaft krank ist – Corona grassiert ja auch noch. Aber klar ist für Vincent Maaß: „Die Sachen, die wir bestellen, die kriegen wir auch.“ Und sie sollten auch ausreichen: „Wenn man normal einkauft, dann ist das kein Problem. Wir haben keinen Versorgungsengpass.“

Von Bernd Atzenroth