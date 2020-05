Groß Werzin

Schläge, Tritte, schubsen, zerren – hoch her ging es am Freitag gegen 12 Uhr in Groß Werzin, als dort vier Personen (26, 38, 43 und 58 Jahre alt)in einen handfesten Streit gerieten – vermutlich wegen eines falsch parkenden Autos, das eine Einfahrt blockierte.

Die Nachbarn streiten schon länger vor Gericht

Ein 26 und ein 58 Jahre alter Beschuldigter gerieten mit dem 38-jährigen und einer 43-jährigen in einen verbalen Streit, der dann handgreiflich wurde. Dem geht offenbar schon ein längerer Zivilrechtlicher Streit voraus.

Jacken zerrissen – Strafanzeigen

Bei dem Geschubse und Gezerre wurden mehrere Oberbekleidungsstücke beschädigt. Außerdem filmte ein weitere Mann den 38-Jährigen und die 43-Jährige unerlaubt mit dem Handy. Die Polizei trennte und beruhigte die Parteien vor Ort und nahm mehrere Strafanzeigen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online