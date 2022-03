Handwerkskammer Potsdam: Pritzwalker Robert Wüst als Präsident bestätigt

Potsdam/Pritzwalk

Robert Wüst bleibt Präsident der Handwerkskammer Potsdam und geht damit in seine dritte Amtsperiode. Der Metallbauermeister aus Pritz­walk ist am Montag von der Vollversammlung am Bildungs- und Innovationscampus Handwerk in Götz einstimmig erneut an die Spitze der Handwerkskammer Potsdam berufen worden.

Wüst verurteilt Krieg in der Ukraine

Wüst stellte in seiner Antrittsrede die größten Herausforderungen in den Mittelpunkt und sagte: „Erschüttert blicken wir auf die täglichen Nachrichten aus der Ukraine und den Angriffskrieg Russlands, den wir vehement verurteilen. Ich bin mir der großen Verantwortung, die dieses Ehrenamt gerade in diesen Zeiten, bewusst.“

Große Aufgaben liegen vor dem Handwerk

Weiterhin betonte er:“ Es liegen große Aufgaben vor uns, um gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Wertschätzung für das Handwerk in all seinen Facetten von Ausbildung bis Nachfolge oder die Klimawende – das sind nur drei Punkte, die in den kommenden Jahren für die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur des Landes Brandenburg entscheidend sein werden.“ Als oberster Repräsentant des Handwerks in Westbrandenburg werde er sich weiter mit aller Kraft für die Belange der Betriebe einsetzen, versprach Wüst.

Wüst legte 2009 seiner Meisterprüfung ab

2009 legte der Pritzwalker die Meisterprüfung im Metallbauerhandwerk ab und leitet seit 2007 einen Familienbetrieb in fünfter Generation. Seit 2012 ist er Mitglied im Vorstand der Handwerkskammer Potsdam, von 2014 bis 2016 fungierte er als Vizepräsident. Der 36-jährige Wüst hatte das Amt des Präsidenten im April 2016 bis zum Ende der Legislatur übernommen und ist bis heute der jüngste Handwerkskammerpräsident Deutschlands.

Zugleich fungiert Robert Wüst als Präsident des Brandenburgischen Handwerkskammertages, der die Interessen von mehr als 40 000 Handwerksunternehmen im Land Brandenburg vertritt. Wüst, der verheiratet ist und drei Kinder hat, ist der fünfte Präsident der Handwerkskammer Potsdam seit 1990 und blickt auf große Erfahrung im Ehrenamt zurück: Er engagiert sich unter anderem im WirtschaftsForum Brandenburg und im IKK Verwaltungsrat Berlin-Brandenburg.

Dem neu gewählten Vorstand gehören an folgende Personen an: Birgit Behr (Kosmetikmeisterin aus Ketzin), Frank Bommert (Metallbauer aus Kremmen), Michael Graf (Diplom-Ingenieur Kraftfahrzeugtechnik aus Luckenwalde ), Karsten Kirchhoff (Dachdeckermeister aus Fehrbellin), Ralf Schneider (Elektrotechnikermeister aus Potsdam) und Brita Meißner (Friseurmeisterin aus Brandenburg/Havel).

Von MAZonline