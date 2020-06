Lanz

So kennt man Hans Borchert – lächelnd hinter seinem Schreibtisch sitzend in seinem Lanzer Dienstzimmer, „denn hier gibt es immer wieder etwas zu tun“. Man kennt ihn aber auch, wie er nahezu täglich nach dem Rechten schauend durch die Ortsteile seiner Gemeinde fährt. Der Bernheider kennt jeden, und jeder kennt ihn. Das ist schon einmal ein Pluspunkt für einen erfolgreichen Bürgermeister.

Als das Dorfoberhaupt am 17. Juni sein 30-jähriges Dienstjubiläum beging, kamen die Kinder der örtlichen Kita zum Gratulieren, „und da war ich natürlich ganz überrascht“.

Anzeige

Er hatte schon vorher den Spitznamen Bürgermeister weg

So ganz überraschend ist das nicht, und auch nicht, dass im Zimmer zahlreiche Blumensträuße stehen. Die Wände sind mit Ehrungen gepflastert, und unter einem gerahmten Foto ist zu lesen. „Ohne Hans geht hier nichts.“

Weitere MAZ+ Artikel

Vor 30 Jahren ist Hans Borchert eher zufällig zum Bürgermeister gewählt worden. „Davor war ich bei einer Versammlung in Hitzacker, zu der Hans Dieter Grill, der spätere CDU-Bundestagsabgeordnete, eingeladen hatte. Dort stellte ich dann auch ein paar Fragen, hatte daraufhin aber schon den Spitznamen Bürgermeister weg“.

Seit 52 Jahren Mitglied der CDU

Dann kam die erste freie Wahl auf dem Gebiet der DDR, die die CDU im Ort gewann, einige Bewerber waren zuvor aus verschiedenen Gründen zurückgetreten, aber ich musste dann als Bürgermeister antreten“, erinnert sich der ausgebildete Agraringenieur, der zuvor für die örtliche LPG tätig gewesen war und seiner Partei der CDU seit 52 Jahren angehört.

Der Anfang als Ortsoberhaupt war schwierig. „Was tun, wenn kein Geld da ist? Wichtig war, die Leute trotzdem bei Laune zu halten“. Und so war es für den Bürgermeister am wichtigsten, erst einmal die Länderzugehörigkeit zu klären, denn von Mecklenburg-Vorpommern gab es keine Hilfen. So engagierte sich Borchert für den Länderwechsel, fuhr mit anderen Gleichgesinnten nach Schwerin, um dort gehörigen „Dampf zu machen“.

Es gab immer einen Ausweg

Eine weitere wichtige Angelegenheit war die Wiedereinrichtung der Schnackenburger Fähre, und dazu gehörte auch die komplette Neugestaltung der Straße in Richtung Lütkenwisch. „Da kam mal jemand aus Potsdam, der das zu entscheiden hatte. Da bin ich mit meinem alten Wartburg, so schnell ich konnte, über die Katzenkopf-Straße gefahren, und der Mitarbeiter des Ministeriums kam mit seinem guten Auto kaum hinterher“. Das Ende der Tortur war danach eindeutig: „Sie bekommen Ihre Straße!“

Der wohl größte Erfolg des Lanzer Bürgermeister ist es, zur Wiedereröffnung der Schnackenburger Fähre mit beigetragen zu haben. Quelle: Kerstin Beck

Wo andere Gemeindeoberhäupter aufgrund verschiedenster Schwierigkeiten bei ihren Vorhaben die Flinte ins Korn geworfen hätten, fand der findige Hans Borchert immer einen Ausweg. Etwa bei dem Straßenbau von Lanz nach Birkholz. „Das durfte nicht im Naturschutzgebiet sein, da haben wir eben zwei Zentimeter daneben gebaut“! Und als von 7 bis 17 Uhr ein Baustopp verhängt wurde, wurde eben von 17 bis 7 Uhr gearbeitet.

Lanz hat sich als selbstständige Gemeinde behauptet

So gelang es Hans Borchert, innerhalb der Gemeinde Pläne umzusetzen, die woanders noch heute Visionen sind: Lanz ist heute noch eine selbstständige Gemeinde mit Schule, Kita, Feuerwehr und mehreren Vereinen bei sechs Gemeindeteilen auf einer Fläche von 60 Quadratkilometern. Was mit einem Dorferneuerungsplan begann, führte zum Bau von Ortsdurchfahrten, Straßenentwässerungen, Bundesstraßen und Radwegen, zur Sanierung öffentlicher Gebäude und dem Bau neuer Straßenbeleuchtungen. Zudem wurden drei Kirchen, das Gadower Schloss und das dortige Mausoleum saniert.

Auch den Elberadweg rief der Bürgermeister in Gemeindehoheit ins Leben und begleitete die Elbdeichsanierung.

Das Andenken an den Turnvater darf hier nicht fehlen

Auf die Frage, was denn nun eigentlich das Geheimnis seiner Erfolge sei, antwortet der 78-jährige: „Man muss schon, bevor der Zug einfährt, auf dem Bahnhof sein, nicht, wenn es zu spät ist, und ein bisschen Glück war wohl auch dabei“. Und ob es denn etwas gäbe, was hier noch durchzusetzen sei? „Nein, wir haben alles geschafft, und mehr war wirklich nicht drin.“

Zum Schluss noch ein Foto vom Jubilar, und da kommt von Hans Borchert eine Bitte: „Da oben, der Turnvater, der muss mit dabei sein“. Schließlich ist Friedrich Ludwig Jahn das Zugpferd der Gemeinde, nebenan gibt es das interessante Jahn-Museum, und einen Jahn-Förderverein mit jährlichem Kolloquium und Jahn-Sportfest gibt es auch. Am Ende ist es fast müßig, zu sagen, wer den Verein ins Leben gerufen hat, es war der Bürgermeister.

Von Kerstin Beck