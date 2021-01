Ostprignitz-Ruppin

„Heute morgen habe ich fast geweint“, sagt Julia Voss*. Das war, als sie das wöchentliche Aufgabenpaket für ihren Sohn gesehen hat, das die Schule geschickt hat. Mit dem Vermerk, bis Ende der Woche alles in der Schule abzugeben oder hochzuladen. „40, 50 Seiten die ich alle scannen und hochladen soll – da geht ein halber Tag drauf. Ich habe das Gefühl, dass jetzt vor den Zeugnissen noch alles aufgeholt werden soll, was bisher nicht geschafft wurde.“

Ein neues Thema soll gar selbst erarbeitet werden: „Für einen Sechstklässler? In Englisch – einer Fremdsprache? Das finde ich schon heftig“, sagt die Mutter. Für sie ist es nur einer von vielen Tagen zwischen Homeoffice und Homeschooling. Und ein Ende ist nicht abzusehen.

Anzeige

Julia Voss bemüht sich, die Tage zu strukturieren. Paul*, 12 Jahre, steht um acht auf, da hat sie selbst schon eine Stunde am Laptop gesessen, um ihren eigenen Job zu bewältigen. Beim Frühstück wird der Tag besprochen, festgelegt, was er allein tun kann und wo er Hilfe braucht. Paul hat in der Schule eine Einzelfallhilfe – komplett alleine lernen scheidet also aus.

„Wir versuchen, uns Hilfe zu organisieren“, sagt Julia Voss. Etwa die Omi, die zwei Mal in der Woche kommt und bei Mathe hilft. Ihm die Aufgabenstellungen erklärt. Manchmal sei Paul von der Flut der Aufgaben so geflasht, sagt sie, dass er gar nicht anfangen kann. Im Moment bekomme er halt den „normalen Schulstoff: Das überfordert ihn total.“

Pendeln zwischen Homeoffice und Homeschooling

Bis um zwei drückt Paul die heimische Schulbank, während Julia Voss zwischen Erdgeschoss – da hat sie ihr Homeoffice am Küchentisch – und dem Kinderzimmer im ersten Stock hin- und her pendelt. „Manchmal kommunizieren wir auch per Whats app“, sagt sie. Auch im Kopf muss sie ständig hin- und herschalten. „Ich koche dann zwischendurch Mittag“, sagt sie. Manchmal auch ihr Mann, der aber drei Tage die Woche aus beruflichen Gründen nicht daheim ist.

Dazu kommt: Julia Voss hat auch noch Anna* zu betreuen, ein vierjähriges Energiebündel, die gerade nicht in die Kita gehen kann. „Weil nur ich systemrelevant bin – aber mein Mann nicht“, sagt Julia Voss. Anna habe vor Langeweile begonnen, ihre Nägel abzuknabbern.

Im ersten Lockdown sei das einfacher gewesen. Da habe Paul sich vormittags mit Anna beschäftigt, damit sie ihren Job machen konnte. Das habe beiden Kindern Spaß gemacht. Die schulischen Aufgaben hielten sich damals in Grenzen, die Lehrer hatten Verständnis. Immerhin sei so ein Berufswunsch gewachsen, sagt die Mutter: „Paul will jetzt Erzieher werden.“

Zweiter Lockdown ist härter

Im zweiten Lockdown sei alles härter: „Ich fühle mich wie ein Lehrer“, sagt Julia Voss. Drei Stunden am Tag sei sie durchschnittlich in der Rolle der Lehrerin. Neben ihrem eigenen Job. Für Englisch habe man sich anderweitig Hilfe gesucht. „Ich würde es allein überhaupt nicht schaffen.“ Schon ihren Sohn zu motivieren, sei oft schwer. In der Schule wäre ja auch immer ein Lehrer anwesend, der für die Kinder komplett da sei – Stoff erkläre, Fragen beantworte, motiviere.

Diese Rolle habe nun sie. Und zum Teil in überbordender Fülle – etwa in Geschichte: „In einer Woche wurden das Römische Reich, die Germanen und die Völkerwanderung durchgenommen – zu allen drei Themen mussten Fragen beantwortet werden. Und das, obwohl der Geschichtslehrer sagt, dass das Römische Reich schon allein ein Thema für eine ganze Woche ist.“

Hauptsächlich bestehe der Distanzunterricht von Paul in den Arbeitsblättern und Wochenplänen. Zweimal pro Woche gebe es eine einstündige Videokonferenz mit der Lehrerin. Klar habe die Lehrerin versucht, Themen zu erklären – aber das sei halt schwer. „Wir haben gar nicht die technischen Voraussetzungen. Wenn Paul oben in der Videokonferenz ist, kann ich unten nicht arbeiten. Dafür ist unser Wlan nicht ausgelegt.“ Außerdem würden sich die Mikrofone ständig überlagern – dadurch sei vieles nicht zu verstehen.

Keine persönliche Ansprache

„Die Oma war mal bei einer Videokonferenz dabei – sie konnte es nicht fassen, wie die Lehrerin mit den Kindern spricht.“ Nachdem Paul, weil es ihm nichts brachte, sich eine Woche nicht zum Videochat eingewählt hat, passierte gar nichts. „Ich erwarte eigentlich von einem Lehrer, dass er dann mal nachfragt“, moniert die Mutter.

Sie fühlt sich alleingelassen. Wir haben hier praktisch keine persönliche Ansprache – von keinem einzigen Lehrer. Die Kinder werden in der Cloud im Bündel angesprochen.“ Neulich schrieb eine Lehrerin, dass sie enttäuscht sei, dass nur wenige Arbeiten zur Kontrolle vorgelegt wurden. „Aber nur enttäuscht zu sein, ohne nachzufragen, woran es lag, ob die Aufgaben zu schwer waren? Das kann es doch nicht sein.“

Grundschüler beim Homeschooling – die Lernplattform Anton kommt bei Schülern gut an. Quelle: Alexander Engels

Was ist für sie die größte Schwachstelle beim Homeschooling? „Die mangelnde Kommunikation und Motivation der Kinder seitens der Lehrer“, sagt sie. „Ich vermisse das Gefühl, dass sich wirklich jemand für die Schüler interessiert. Ob man Probleme hat.“ Man verlange den Eltern mit dem geballten Arbeitspensum definitiv zu viel ab.

„Bei mir ist das Fass übergelaufen. Ich habe in der Schule angerufen und meinen Unmut bekundet.“ Man könne sie ja verstehen, wurde ihr gesagt. Sie solle halt machen, was sie leisten kann. Man werde bei der Kontrolle differenzieren. „Aber dann heißt es von einer Lehrerin: Wenn der Präsenzunterricht wieder losgeht, sammle ich alle Hefte ein.

„Da wird so ein Druck gemacht“

Da wird so ein Druck gemacht“, schimpft Voss. Aus ihrer Sicht sind die Schulen nicht ausreichend auf den Distanzunterricht vorbereitet. „Vielleicht wurde die Situation vorab unterschätzt? Ich weiß ja nicht, wie viel Druck das Schulamt macht.“ Es war doch abzusehen, dass die Infektionen steigen und die Schulen schließen müssen.

„Die Politik hat den ganzen Sommer geschlafen – die haben ja gewusst, was kommt. Unter Distanzunterricht stelle ich mir etwas anderes vor, als mein Kind daheim zu unterrichten, ein weiteres zu betreuen und nebenbei zu arbeiten.“ Sie wisse natürlich, dass das an anderen Schulen durchaus besser laufe. „Da wurde wenigstens vorher abgefragt, was für technische Voraussetzungen die Kinder haben.“

Was sie auch nicht versteht: Im ersten Lockdown wurden die Sechstklässler als Abschlussklassen in der Schule unterrichtet. „Und wieso jetzt auf einmal nicht?“ Sie sehnt sich danach, dass Paul wieder normal zur Schule gehen darf – am besten direkt nach den Winterferien. „Nur noch ein halbes Jahr bis zum Schulwechsel.“ Dazu komme, dass die Kinder endlich aus ihrer häuslichen Isolation und unter Gleichaltrige kommen. Für viele Kinder sei die Kontaktsperre die absolute Härte. Für Julia Voss ist es die derzeitige Situation.

„Normale Tage gibt es bei uns nicht“

Kaum anders läuft es bei Katja Rüster*. Die Dreifachmutter hat neben der achtjährigen Lotta* und dem 14-jährigen Thomas* noch Nesthäkchen Karl* zu betreuen – der Einjährige entdeckt gerade die Welt und sollte just in die Kita eingewöhnt werden. Das liegt erstmal auf Eis. Und bedeutet für Katja Rüster einen noch höheren Versorgungsaufwand. „Normale Tage gibt es bei uns nicht. Das einzige, was immer gleich ist: Es sind sehr lange Tage. Und intensive.“

Gut, immerhin könne sie sich als Selbstständige die Arbeitszeit einteilen. „Ich arbeite einfach weniger“, sagt sie. Das sei aber irgendwann aus finanziellen Gründen nicht mehr machbar. Ihr Mann, ein Berufsschullehrer, sei zwar „physisch zu Hause“, müsse aber dennoch arbeiten und stehe also auch nicht rund um die Uhr zur Verfügung.

„Wir schauen gemeinsam nach jedem Zeitfenster, um Lottas Lernprozess zu begleiten“, berichtet die Ruppinerin. Die Zweitklässlerin benötigt eine engmaschige Betreuung. Wenigstens sei Thomas, der in die 8. Klasse geht, alt und strukturiert genug, um sein schulisches Arbeitspensum zwischen Schulcloud und Video-Chat weitgehend selbstständig zu erledigen.

Distanzunterricht steht und fällt mit dem Lehrer

Auch Katja Rüster ist bewusst: „Den Kindern fehlt daheim der soziale Kontakt.“ Und die Abwechslung. Mal schwimmen gehen? Oder ins Kino? Fehlanzeige. Lotta habe normalen Schulbetrieb kaum erlebt, ein paar Monate nach der Einschulung verbannte das Virus sie und die Mitschüler aus dem Klassenzimmer. Das Homeschooling bei ihrem Sohn läuft gut, erzählt sie. Bei Lotta weniger. „Das steht und fällt mit dem Lehrer“, sagt sie.

Für sie sei es jedenfalls schwer, nebenher auch noch Lehrer zu sein. „Das macht mir Frust. Es fehlt eine Perspektive. Und wir wissen nicht, wie lange wir das noch durchhalten.“ Sie mache sich Sorgen, nicht nur um die Kinder, auch um die eigene Konstitution. „Der Raum Schule gehört einfach nicht nach Hause“, sagt sie.

Schulen zwischen Baum und Borke

Natürlich ist Katja Rüster klar, dass die Schulen zwischen Baum und Borke sitzen und einem enormen Erwartungsdruck seitens der Eltern aber auch des Schulamtes ausgesetzt sind. Sie wünscht sich mehr Ideen und Überlegungen bis hin zu langfristig praktikablen Konzepten für den Distanzunterricht.

„Wir haben als gut funktionierende Familie mit zwei Verdienern ja immerhin noch eine privilegierte Ausgangssituation. Uns geht es im Vergleich zu vielen anderen Familien gut und trotzdem merke ich, wie die Situation zunehmend an die Substanz geht.“ Zum eigenen Job sei einfach so noch ein zweiter dazugekommen.

Sie wünsche sich mehr Signale in Richtung Entlastung – „nicht immer nur neue Aufgaben. Das setzt Eltern enorm unter Druck.“ Für Lotta habe man kurz eine Rückstellung erwogen, weil sie im ersten Schuljahr nicht richtig lesen und schreiben lernte. „Die Situation hat nicht zur Freude am Lernen beigetragen. Ich möchte nicht, dass mein Kind immer mehr unter Druck gerät.“

Weil Lehrpläne 1 : 1 beibehalten würden. „Aber die ordentliche Vermittlung fehlt. Das geht nicht.“ Für Kinder und Eltern sei es gleichermaßen kränkend und entwertend, wenn sie unverschuldet in Lernschwierigkeiten geraten, weil es an ordentlicher Beschulung fehle.

Hauptsache keine Schulschließung

„Für die Kleineren ist Präsenzunterricht enorm wichtig“, sagt Katja Rüster. „Man muss ihnen ja erst beibringen, wie sie selbstständig lernen können und die digitalen Chancen nutzen.“ Daher plädiert sie für „Klassen teilen, in Lüftung investieren – Hauptsache keine Schulschließung.“ Aber klar, das sei aus Elternperspektive gesehen, räumt sie ein. Es gebe natürlich vieles mehr zu bedenken.

Trotzdem: „Ich leiste hier gerade nebenbei die Arbeit einer Lehrerin. Das würde ich gern irgendwie honoriert wissen.“ Ob in Form von realen Prämien oder zumindest symbolisch als wertschätzende öffentliche Diskussion – Fakt ist: „Wir betreiben gerade einen riesigen Aufwand, das Land über Wasser zu halten.“

Aber die anfängliche Geduld, die es am Anfang der Krise gab, schwinde zusehends. Diskussionen, den Wert auf Null zu drücken, verursachen Katja Rüster Zukunftsängste. „Bedeutet das, wenn der Wert wieder hochgeht, dass dann wieder alles runtergefahren wird? Wie lange soll das noch so gehen?“

* Namen von der Redaktion geändert.

Lesen Sie auch:

Pritzwalk: Die Linke hilft beim Homeschooling

Homeschooling ist eine Herausforderung für alle

So erleben Neuruppiner Lehrer das Homeschooling

Wittstock: So erlebt diese Familie mit vier Kindern das Homeschooling

Das haben MAZ-Leser auf Facebook mitgeteilt: Thomas: Ich helfe in einer Wohngruppe aus. Wir haben 8 Schüler zu betreuen, alle in unterschiedlichen Altersgruppen und auf vier verschiedene Schulen verteilt. Der Austausch mit den Lehrern an den jeweiligen Schulen klappt super. Das Arbeiten mit der Schulcloud gestaltet sich zu den Stoßzeiten etwas schwierig, aufgrund der sehr langen Ladezeiten. Die Kinder freuen sich immer wahnsinnig auf ihre Videokonferenzen, weil sie da ihre Lehrer und Mitschüler sehen können. Für die Erstklässler gestaltet es sich jedoch schwierig, auf diesem Wege neue Buchstaben zu erlernen. Ann-Kathrin: Wir vom OSZ-Prignitz in der Ausbildung haben echt zu kämpfen mit dem selber Beibringen und Erlernen bzw. alle Aufgaben zu lösen, da wir in unserer Ausbildung keine Lehrbücher haben und uns alles aus dem Internet bzw. von den paar Arbeitsblätter in Textform zusammenwürfeln müssen. Wir bekommen keine Rückmeldung von den jeweiligen Lehrer, ob es richtig ist was wir aufschreiben, bzw. ob es bei ihnen auch ankommt in der Cloud, das finde ich persönlich nicht schön. Nur Englisch haben wir als Videokonferenz wo wir dann Unterricht haben. Kari Na: Seitens der Schule (Grundschule) klappt die Organisation wirklich sehr gut. Die Wochenpläne der Fachlehrer sind zeitig auf der Lernplattform hinterlegt, ebenso Arbeitsblätter, Hördateien, etc. Für unsere 4. Klasse gibt es für jedes Unterrichtsfach Aufgaben, die von den Kindern überwiegend allein gelöst werden könnten. Mit den Lehrer*innen ist ein regelmäßiger Kontakt per Telefon und/oder E-Mail möglich. Unsere Klassenlehrerin meldet sich regelmäßig, spricht mit uns Eltern und den Kids. Sie hört zu, gibt Tipps und Erklärungen wenn irgendetwas nicht verständlich ist. Sie begegnet meinem Kind mit Verständnis und versucht zu motivieren. Zu Beginn der neuen Woche geben die Kids ihre Arbeiten ab. Das ist so organisiert, dass vor dem Schulgebäude Boxen stehen, für jede Klasse eine, und die Kids ihre Unterlagen dort hineinlegen. Unsere Klassenlehrerin ist idR anwesend und händigt die durchgesehenen Materialien der letzten Woche aus, sowie die ausgedruckten Wochenpläne. Ein kurzes persönliches Gespräch ist dann auch möglich. Aber alles draußen, mit Abstand und Maske. Schwieriger wird es dann zu Hause. Macht das Kindchen mit, dann läufts. Aber es wird immer schwieriger das Kind zu motivieren. Ich kann zwar sehr gut helfen und erklären aber ich kann nicht die fehlenden Mitschüler ersetzen. Natürlich macht mein Kind mit ihren Freunden Videochat und telefoniert doch letztendlich sitzt sie allein vor den Schularbeiten, was sie mittlerweile ziemlich demotiviert. Es gibt nun auch sehr sehr anstrengende Tage. Aber trotzdem ist mir/uns der Distanzunterricht lieber als jeden Tag die Sorge vor einer Infektion oder Quarantäne zu haben.

Von Regine Buddeke