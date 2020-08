Horst: Märchenhafter Nachmittag im Märchengarten

Horst

In diesem verwunschenen Garten kann man wunderbar in eine Märchenwelt eintauchen. Das taten am Samstag in Horst bei Wolfshagen (Gemeinde Groß Pankow) beim Märchennachmittag etwa 40 Menschen, vor allem ganz junge, die mit ihren Eltern oder Großeltern gekommen waren.

Hätte es schon gereicht, sich im Garten umzutun und dort Hinweise auf Märchen wie Dornröschen oder Tischlein deck dich zu finden, so hatten das Marionettentheater Lindenberg und die Märchenerzählerin Knubbelkrud alias Renate Groenewegen noch mehr vorbereitet.

Fantasievolle Kostüme und Marionetten

Claudia und Hans Serner vom Marionettentheater erkannte man nicht auf den ersten Blick, als sie an einem lauschigen Platz im Garten das Märchen Zaunkönig aufführten. Wie Waldgeister gekleidet, bedienten sie ihre fantasievollen Puppen und ließen die Geschichte vom Zaunkönig lebendig werden.

Mit fantasievollen Kostümen und Puppen begeisterten Claudia und Hans Serner vom Marionettentheater Lindenberg bei der Aufführung des Märchens "Der Zaunkönig". Quelle: Bernd Atzenroth

Enten, Gänse, Kiebitze, ein Uhu und der Zaunkönig waren nur ein paar der schönen Figuren, die das Märchen zum Leben erweckten.

„Der gestiefelte Kater“ und Mozarts Nachtmusik

Dann kam die Knubbelkrud. Sie hatte ihr kleines Papiertheater aufgebaut, in dem sie vor kleinen Kulissen ebenfalls die Puppen tanzen ließ. Bei ihr stand „Der gestiefelte Kater“ auf dem Programm, und immer wenn sie eine Kulisse wechselte, musste ihr Publikum singen, und zwar die Melodie von Mozarts kleiner Nachtmusik.

Die Märchenerzählerin Knubbelkrud alias Renate Groenewegen spielte das Märchen "Der gestiefelte Kater" und ließ ihr Publikum bei jedem Kulissenwechsel Mozarts kleine Nachtmusik singen. Quelle: Bernd Atzenroth

Im Märchen erfuhren die Kinder dann, wie ein Müllersbursche zum König wurde und warum er einen alten Mühlenkater zu seinem ersten Minister machte.

Die geheimnisvolle Welt der Fossilien

Nur ein paar Meter weiter tat sich noch eine andere geheimnisvolle Welt auf, nämlich die der Fossilien, die Hans Groenewegen selbst gefunden und präpariert hatte. Wer wollte, konnte das Präparieren selbst einmal probieren.

In eine geheimnisvolle Welt ließ Hans Groenewegen die Besucher eintauchen: Er zeigte seine beeindruckende Sammlung von selbst freigelegten Fossilien. Quelle: Bernd Atzenroth

Hans Groenewegen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fossilien, hat über das Thema auch viele Bücher gelesen. „Ich weiß, wo ich was finde“, sagt er, und so kann er Ammonit aus Marokko, verschiedene Funde aus dem bayrischen Sollenhofen, Südfrankreich und der Sahara und sogar einen steinernen Seestern aus den Alpen zeigen.

Zum Abschluss irische Musik

Die Kinder hatten auch die Gelegenheit, kleine Dinofiguren zu bemalen. Während des ganzen Nachmittags konnte königlicher Schmuck nach Art des Herrschers von Seddin gebastelt werden.

F+ür den stimmungsvollen Abschluss des Nachmittags sorgten die "Several Gents" mit irischer Musik. Quelle: Bernd Atzenroth

Zum Abschluss des Nachmittags gab es noch ein kleines musikalisches Bonbon: Die „Several Gents“ sorgten mit stimmungsvoller irischer Musik für einen gelungenen Ausklang.

Vollförderung vom Prignitz-Sommer

All das wurde bei freiem Eintritt möglich, weil der Märchennachmittag als Veranstaltung im Prignitz-Sommer eine Vollförderung vom Landkreis bekommen hatte, worüber sich Renate Groenewegen sehr freute.

„Wir mussten hier was machen“, sagt sie und ist froh darüber, dass die veranstaltungslose Zeit in der Gemeinde Vergangenheit ist.

