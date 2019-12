Horst Möhring ist gestorben – er galt als „Vater der Region“

Lenzen

Trauer und Fassungslosigkeit gehen um – und das nicht nur in Lenzen: Horst Möhring, der große Sohn der Stadt Lenzen, ist am 28. November im Alter von 80 Jahren verstorben.

Zur Welt kam der gebürtige Niedersachse am 5. März 1939. Aufgrund tragischer Umstände kam er gegen Kriegsende in die Obhut seiner Großeltern mütterlicherseits auf den Lenzener „Hof Rademacher“, wo er mit der Landwirtschaft aufwuchs. Diese sollte sein Leben bestimmen: Sein dementsprechendes Studium an der Rostocker Universität schloss der Lenzener mit höchster Auszeichnung ab.

Mit der Wende wartete die größte Herausforderung auf Horst Möhring

Obwohl er zudem die Befähigung als Hochschullehrer erhielt, wurde der Diplom-Landwirt als Vorsitzender der örtlichen LPG, die er zu einem Vorzeigebetrieb entwickelte, tätig. Die größte Herausforderung ereilte den Visionär, Querdenker, Realisten und Optimist aber erst mit der Wende. Es waren Herausforderungen, die nur ein wahrhaftiger Mensch und Menschenfreund realisieren konnte.

Begrüßung durch Schüler - Horst Möhring zusammen mit Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger anlässlich des 20. Geburtstages des Biosphärenreservates Elbtalaue am 14. September 2017. Quelle: Kerstin Beck

„’Wir müssen etwas tun. Wir können es nicht mitansehen, dass die Menschen hier alle arbeitslos werden’, so nahm er mich eines Tages beiseite und sprach über die hier hereinbrechenden Probleme“, erinnert sich Siegmund Mackel, der ehemalige Leiter des Wustrower Pflanzgartens. „Ihm haben wir es zu verdanken, dass er daraufhin so viele Menschen in Lohn und Brot brachte“, so der Wustrower, der es bei einem der zahlreichen TV-Sendungen über die Lenzener Landwirtschaft auf den Punkt gebracht hatte: „Er ist der Vater der Region!“

Umwandlung der LPG war sein Verdienst

„Schließlich war ja zu DDR-Zeiten alles anders, da hatten die LPG-Betriebe eine Versorgungsfunktion“, merkt Lothar Pawlowski, der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Prignitz, an. „Nach der Wende stellte sich dann die Frage, wie es weitergehen soll, und da hat Horst Möhring in der Region Elbtalaue Entscheidendes geleistet, was die Prignitz überregional bekannt machte.“

Das war die Umwandlung der LPG in eine Beschäftigungsgesellschaft, in der viele bis dato Arbeitslose aufgefangen wurden. „Und das war sein großes Verdienst“, so Jörg Steglich, der ehemalige Prokurist des Betriebes. Die bisher intensiv betriebene „Pflanzen- und Tierproduktion“ wurde in eine extensive Landwirtschaft im Rahmen eines nachhaltigen Naturschutzes und die LPG in eine Gesellschaft für Wirtschaftsförderung umgewandelt.

Es kamen immer mehr Angebote hinzu

In diesem Rahmen hob Horst Möhring die Filzmanufaktur aus der Taufe, begleitet vom Pflanz- und Färbergarten und von Schaugehegen, in denen über 20 historische Schaf-, Ziegen- und Rinderrassen beobachtet werden konnten, aus der Taufe.

Dazu kamen Bauernmarkt und Bauernstube in den Geschäftsräumen am Bahndamm sowie das aus dem ehemaligen Lehrlingswohnheim umgewandelte Schullandheim, in dem ein für Jedermann erschwinglicher Mittagstisch angeboten wurde. Das legendäre Filzfest, Drachen-, Kartoffel- und Kürbisfeste sowie Oster- und Adventsmärkte, veranstaltet von der Gesellschaft, sorgten dafür, dass in Lenzen etwas los war.

Erinnerungen an einen menschlichen Chef

„Er hat mir mein zweites berufliches Leben gegeben“, denkt Sybille Hoppe aus Lanz, die ehemalige Leiterin der Filzmanufaktur, dankbar an den großen Wohltäter zurück. „Er hat so viel für die Region getan, und als mein Chef war er jemand, der sich durch seine große Menschlichkeit ausgezeichnet hat“, erinnert sich Sekretärin Viola Pump an ihren ehemaligen Vorgesetzten, der 2004 in seinen Ruhestand ging, jedoch danach besonders zum Wohle der älteren Lenzener weiter wirkte.

Zu den Naturschutztagen am 29.09.2018 bekräftigte Horst Möhring noch einmal seine hin zum Naturschutz gezogene Entscheidungen nach der Wende: "Der Weg war richtig, den wir damals gegangen sind!" Quelle: Kerstin Beck

„Er wird uns allen sehr fehlen“, sagt Barbara Hülsbeck, die Leiterin des Lenzener „Lebenskreises“. „Er hat uns geholfen, den kleinen Zoo aufzubauen, hat dafür gesorgt, dass die Tiere immer Futter bekamen. Er hat sich stets nach dem Befinden der Altenheim-Bewohner erkundigt, und auch danach, wie es mir geht – und das ist etwas, wonach sonst niemand fragt!“

Ein Anruf genügte

Auch dem örtlichen Burgmuseum hielt der Heimatfreund die Treue. Es gab keine LPG-Besuchergruppe, zu dessen Programm kein Museumsbesuch gehörte. Andererseits half der Firmenchef dort, wo er nur konnte. „Auf dem Rathaus brauchte ich erst gar nicht vorstellig zu werden, wenn etwas mit einem Fahrzeug zu erledigen war. Ein Anruf bei Herrn Möhring jedoch genügte, und ich wusste, darauf ist Verlass“, erinnert sich die letzte Lenzener Museumsleiterin.

Der Stadt Lenzen hätte es gut zu Gesicht gestanden, angesichts der Verdienste Horst Möhring die Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Diese Chance ist nun vertan. Alle Freunde, Vertraute, Bekannte und Weggefährten haben die Gelegenheit, gemeinsam mit der Familie Abschied von diesem großartigen Mann zu nehmen: bei der Trauerfeier am Sonnabend, 21. Dezember, ab 13 Uhr in der Lenzener Kirche.

Von Kerstin Beck