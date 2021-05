Berlin

Drei Monate lang saniert die Bahn ab dem 11. September eine ihrer wichtigsten Fernverkehrsstrecken und investiert dafür etwa 100 Millionen Euro. Zwischen Berlin und Hamburg, wo nach Angaben des Unternehmens derzeit 80 Fern- und 70 Regionalzüge pro Tag verkehren, werden auf 191 Kilometern zwischen Spandau und Büchen die Schienen erneuert, auf neun Kilometern zusätzlich auch Schwellen und Schotter. Die Bahn tauscht außerdem 24 Weichen aus und baut eine Brücke neu. Die Strecke wurde zuletzt im Jahr 2004 saniert. Die Bauwerke seien „am Ende ihres Lebenszyklus“ angelangt, erklärte der für das Netz zuständige DB-Ingenieur Renado Kropp.

Die Prignitz wird zeitweise vom Fernverkehr abgeschnitten

Das Bauprojekt wirbelt den Bahnverkehr zwischen Hamburg und der Hauptstadt in diesem Herbst durcheinander und hat auch massive Auswirkungen auf Brandenburg. So ist in der Prignitz der Abschnitt zwischen Wittenberge und Dergenthin komplett gesperrt. Auch Fernzüge von Berlin nach Hamburg halten in diesem Zeitraum nicht in Wittenberge. Die Vollsperrung endet am 22. November. Danach halten bis zum 11. Dezember wieder einzelne Fernzüge auf der Strecke, nachts und an den Wochenenden kommt es aber noch zu punktuellen Sperrungen.

ICEs werden über Stendal und Uelzen umgeleitet

Zwar gibt es noch eine stündliche ICE-Verbindung zwischen beiden Städten, auf der eingleisigen Umleitungsstrecke über Stendal (von dort mit der S1 Anschluss nach Wittenberge), Salzwedel und Uelzen sind die Züge aber 50 Minuten länger unterwegs als sonst. Güterzüge müssen nach Angaben der Bahn noch weitere Umwege in Kauf nehmen.

Wer von Hamburg weiter fährt nach Leipzig/Halle, muss 75 Minuten mehr einplanen – Grund ist eine längere Standzeit in Berlin. Die Eurocitys von Hamburg nach Prag und Budapest werden während der Bauphase erst in Berlin eingesetzt.

Im Nahverkehr werden die Züge der RB 17 (Wismar–Schwerin–Ludwigslust) im Bauzeitraum bis Wittenberge verlängert. Dort haben Fahrgäste dann Anschluss an den RE2 nach Berlin und weiter nach Cottbus. Das gilt aber erst ab dem 8. Oktober, während der ersten Bauphase verkehren Busse zwischen Ludwigslust und Wittenberge.

Allerdings fährt auch der von der Odeg betriebene RE2 in dieser Zeit nicht komplett nach Plan. Bis zum 19. November entfallen teilweise die Züge zwischen Neustadt (Dosse) und Karstädt. Ab dem 20. November ist der Streckenabschnitt zwischen Neustadt (Dosse) und Nauen (Havelland) betroffen.

Von Thorsten Keller