Christian und Heide Ebert öffnen immer an den Wochenenden und feiertags das Moorcafé in der Boberower Moorscheune (Prignitz). In lauschiger Natur können die Gäste dort Café und Kuchen sowie anderes genießen. Nach der langen Corona-Pause läuft der Betrieb erst wieder an. Trotzdem haben die Betreiber einige Pläne.