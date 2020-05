Storchendorf Rühstädt: Adebar macht sich rar

Rühstädt

Bereits Anfang März kehrte der erste Weißstorch zurück in Prignitzer Dorf Rühstädt zurück. Jedoch ist die Bilanz des europäischen Storchendorfes bislang keine Gute: Nur 28 Horste sind besetzt. Auch wenn es in etwa die Anzahl des Vorjahres entspricht, werden es scheinbar immer weniger Vögel, die im Frühjahr ins Storchendorf zurückkehren. 2020 könnte wieder ein schlechtes Storchenjahr werden.

Anzeige

Seit 2014 nimmt die Anzahl der Rühstädter Störche ab

Wurden 2014 noch 37 Brutpaare in Rühstädt gezählt, ging die Anzahl seitdem kontinuierlich zurück. 2019 konnten nur noch 27 Brutpaare gesichtet werden. Gleichzeitig hat die Anzahl der Jungtiere pro Elternpaar abgenommen. Durchschnittlich sind es aktuell nur noch 1,04 Junge pro Storchenpaar.

Weitere MAZ+ Artikel

Das sei jedoch viel zu wenig, um die Storchenpopulation zu erhalten, sagt Nabu-Mitarbeiterin Aline Jacubeit vom Storchenzentrum Rühstädt.

Aber warum nimmt scheinbar Jahr für Jahr die Zahl der Rückkehrer immer weiter ab? „Man muss berücksichtigen, dass nicht alle Störche, die in Rühstädt geboren werden, auch im Folgejahr zurückkehren“, sagt Aline Jacubeit. Doch viel gravierender ist für die Expertin ein anderes Problem. „Die lange Trockenheit wirkt sich auch auf die Störche aus“, erklärt sie.

Die ersten Störche kamen im März zurück in die Prignitz. Quelle: Julia Redepenning

Trockenheit wirkt sich negativ auf die Prignitzer Störche aus

Schon das vierte Jahr hintereinander ist es in der Prignitz viel zu trocken. Das bereitet den Rühstädter Weißstörchen Probleme, denn mit dem Wasserspiegel sinkt auch das Nahrungsangebot.

Kleine Tümpel und Teiche drohen auszutrocknen. Sie sind aber der Lebensraum vieler Amphibien. Eine wichtige Nahrungsquelle der Adebare. Genauso verkriechen sich Regenwürmer wesentlich tiefer im Erdreich. Sie werden unerreichbar für die Störche. Schlecht für die Störche, deren Hauptnahrungsquelle Regenwürmer sind – und nicht wie vielfach angenommen Frösche. „Regenwürmer sind gerade am Anfang nach dem Schlüpfen für die Kleinen ganz wichtig“, erklärt Aline Jacubeit.

Lesenswert: Gibt es schon Storcheneier?

Störche blieben Ende März in der Türkei stecken

Ist das Speiseangebot vor der Haustür zu dürftig müssen die Tiere weitere Strecken zurücklegen, um Nahrung für die Jungtiere zu suchen. Im günstigsten Fall sorgen beide Elterntiere für Futternachschub. Muss der Storch aber weiter weg, kann es passieren, das einer bei der Brut bleib. Sie wird beschützt. Im Umkehrschluss bringt ein Storch jedoch weniger Futter als zwei bringen würden. So werden die Jungtiere nicht satt. Nicht selten sterben einige deshalb.

Ein weiterer Grund für den Rückgang der Rückstädter Störche findet sich am Bosporus. Dort gab es Ende März und in den ersten Apriltagen so ungünstige Wetterbedingungen, dass die Störche ihre Reise nicht fortsetzen konnten. Daher mussten die Tiere einen Stopp in der Türkei einlegen. Ein kräftiges Hochdruckgebiet sei der Grund gewesen, sagt Aline Jacubeit. Zudem war es sehr windig und nebelig. In der Türkei und Bulgarien soll demnach sogar Schnee gefallen sein. So konnte kein Storch weiterziehen.

Ein Weißstorch. Quelle: Julia Redepenning

Viele Nachzügler kamen daher wesentlich später in Rühstädt an. Jetzt wissen die Experten des Biosphärenreservates: Einige dieser haben erst gar nicht angefangen sich zu paaren und Eier zu legen.

Die meisten Rühstädter Störche sind Ostzieher

Bereits im März erklärte Heike Ellner, Leiterin des Biosphärenreservates in Rühstädt, im MAZ-Gespräch, welche zwei Storcharten nach Rühstädt kommen. Anlass war die Rückkehr des ersten Storches im Jahr 2020. „Die meisten Rühstädter Störche sind sogenannte Ostzieher“, erklärte sie.

Schauen Sie hier: Die ersten Störche sind zurück

Das bedeutet, sie umfliegen das Mittelmeer über den Bosporus und den Nahen Osten in Richtung Südafrika. Der geringere Anteil der Tiere gehört zu den Westziehern. Sie fliegen über Spanien nach Afrika, um dort zu überwintern.

Um den Störchen das Futterangebot zu sichern, hat das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg schon vor rund zehn Jahren angefangen, ein Teichbauprojekt auf die Beine zu stellen. Das bedeutet, es wird versucht, Gewässer zu schaffen, die nicht vorzeitig austrocknen. Ein Paradies für Amphibien. „Die Störche benötigen sie als Nahrungsquelle“, sagt Aline Jacubeit.

Die Störche verlassen den Horst um auf Futtersuche zu gehen. Quelle: Julia Redepenning

Dieses Projekt wird in diesem Jahr weitergeführt. Weil die Areale mit Elbwasser gefüllt werden, das zum Beispiel bei Hochwasser entnommen werden kann, sind die Gewässer fischfrei. Somit können sich Amphibien wie zum Beispiel Frösche bestens vermehren. Sie sind auch Futter für die Störche.

In Rühstädt heißt es nun abwarten, bis alle Jungen geschlüpft sind

Auch wenn es noch ein weiter Weg sei, das Wassermanagement rund um das Europäisches Storchendorf Rühstädt zu verändern, sind die ersten Schritte gemacht.

Übrigens: Den Titel „Europäisches Storchendorf“ erhielt Rühstädt 1996 von der Stiftung Euronatur. Nirgendwo in Deutschland brüten so viele Störche wie hier. Über 30 Storchenpaare. Im Rekordjahr 1996 waren es 44 Paare.

In den Horsten von Rühstädt tut sich was

Die letzten Jahre ist davon wenig zu merken. Ob das Jahr 2020 wieder ein schlechtes Storchenjahr ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. „Noch wissen wir nicht, wie die Brut ausfällt“, so Nabu-Mitarbeiterin Aline Jacubeit. Nach und Nach schlüpfen die ersten Jungtiere. In einigen Horsten vermute man schon kleine Störche. Wie viele es werden, kann im Vorfeld immer schlecht geschätzt werden.

Aber es gibt Hoffnung: Inzwischen seien wieder weitere Jungvögel geschlüpft, teilte Ellen Beuster vom Naturschutzbund gestern Nachmittag mit. „Über die vergangenen Feiertage konnten Verhaltensänderungen bei einigen der 28 besetzten Horste beobachtet werden. „Sobald eines der Brutpaare lange auf dem Horst steht und gar den Schnabel ins Nest reckt, ist dies ein deutliches Anzeichen für Nachwuchs“, erklärt Ellen Beuster.

Kamera im Horst: Hier kann man live am Familienleben teilhaben

Nur in einem der Rühstädter Horste gibt es eine Kamera zur Beobachtung der Störche. Sie befindet sich in einem der Nester über dem Besucherzentrum. Gäste können so live am Familienleben der Adebare teilhaben. Nach wochenlangen Streitigkeiten zwischen verschiedenen Halbstarken hat sich auch in diesem Horst wieder ein Paar eingefunden und hofft auf ein ungestörtes Heim

Das Besucherzentrum ist jetzt auch wieder für Publikum geöffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste es kurzzeitig geschlossen werden. Jetzt können Besucher wieder kommen. Abstands- und Hygieneregeln müssen jedoch beachtet werden. Spaziergänge durch das Dorf sind ebenfalls möglich.

Wer es aber genauer wissen möchte, kann am Freitag, 5. Juni, an einer „Ranger-Tour“ teilnehmen. Bei einem Spaziergang mit der Naturwacht kann in die Nester der Störche gesehen werden.

Zudem wird viel Wissen der Experten zum Thema vermittelt. Beginn ist einmal um 14 Uhr und einmal um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist vor der Eingangstür des Besucherzentrums.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning