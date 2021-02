Impf-Aktion: Prignitz-Landrat will vom Land Klarheit

Perleberg/Kyritz

Für mächtige Wellen sorgt der Notplan für das Impfzentrum in Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Der Grund: Am Mittwoch waren offenbar nicht nur Menschen mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca geimpft worden, die zur ersten und zweiten Impfkategorie des Bundes gehören, sondern auch Feuerwehrleute und Kita-Erzieher, die zur dritten Impf-Kategorie zählen.

Die Linke im Kreistag von Ostprignitz-Ruppin fordert deshalb eine Sondersitzung des Ältestenrates. „Wir wollen Transparenz und den Vorgang geklärt wissen“, sagte Fraktionschef Justin König.

Uhe: Resonanz in der Prignitz „äußerst übersichtlich“

Auch im Nachbarkreis Prignitz, der im Moment noch kein eigenes Impfzentrum hat, schaute man eher skeptisch auf die Aktion.

Prignitz-Landrat Torsten Uhe kannte das Schreiben aus dem Gesundheitsministerium und bezeichnete die Resonanz darauf als „äußerst übersichtlich“, vor allem weil für viele der Weg nach Kyritz sehr lang sei. Das erklärte er bei einem Pressegespräch am Donnerstag.

Auf Krankenhaus-Impfung gesetzt, aber das Land zieht nicht mit

Der Landkreis Prignitz sei unter anderem deswegen eine andere Strategie gefahren – nämlich das Kreiskrankenhaus Prignitz in seinen Bemühungen zu unterstützen, weitere Personengruppen, unter anderem die Beschäftigten ambulanter Pflegedienste, impfen zu dürfen.

„Darauf haben wir gesetzt“, betont Uhe, „aber das Land hat anders entschieden, nämlich dass die Impfzentren das Impfen übernehmen.“ Diese Entscheidung wurde beim Impfgipfel am Mittwoch bekräftigt.

Land soll genau sagen, wer geimpft werden darf

Zudem sei in dem Schreiben aus dem Ministerium „sehr unklar dargestellt, welche Personengruppen noch geimpft werden können“. Uhe: „Nach dem Schreiben aus dem Gesundheitsministerium sind es lediglich Polizei und Ordnungskräfte sowie Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst.“ Darum habe man sich vorerst noch nicht an der Aktion beteiligt und um Klarstellung gebeten, denn „wir wissen, dass weitere Personen geimpft worden sein sollen“.

Landrat Torsten Uhe Quelle: Bernd Atzenroth

Uhe betonte, dass er dabei auch die öffentliche Wirkung bedacht habe, die entstehen könnte, wenn Leute geimpft werden, die noch nicht an der Reihe sind. Und er machte deutlich, dass seine Verwaltung in der Regel jetzt noch nicht mit dem Impfen an der Reihe sei, abgesehen von einem „sehr, sehr übersichtlichen Kreis“ – auch wenn es verständlich sei, dass „Impfstoff nicht verfallen darf“.

OPR-Landrat verteidigt sein Vorgehen

OPR-Landrat Ralf Reinhardt (SPD) verteidigte indes, wie berichtet, am Donnerstag sein Vorgehen. Demnach war Reinhardt am Dienstagnachmittag informiert worden, dass sich für das Impfen am Mittwoch lediglich 20 Personen aus der ersten und zweiten Impfkategorie in Kyritz angemeldet hatten. 280 Impfdosen waren jedoch angekündigt, sodass das Gros der Dosen hätte eingelagert werden müssen.

Reinhardt informierte daraufhin die Amtsdirektoren und Bürgermeister in OPR, dass ihre Mitarbeiter, die viele Bürgerkontakte und damit ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, auch kurzfristig und ohne Anmeldung am Mittwoch zum Impfen nach Kyritz fahren könnten. Auch der Landrat in der Prignitz wurde auf diese Möglichkeit hingewiesen. „Es ging darum, keine Impfmöglichkeiten auszulassen.“

Prignitzer Polizeibeamte geimpft

Geimpft wurden im Übrigen auch Polizeibeamte aus dem Landkreis Prignitz, wie Dieter Umlauf, Leiter der Polizeiinspektion Prignitz, am Donnerstag erklärt. Demnach kamen zwei Beamte bereits am Mittwoch zu ihrer Impfung, 15 weitere am Donnerstag. Den Prignitzer Beamten war die Möglichkeit dazu von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin anheimgestellt worden.

Leicht entspannte Corona-Lage in der Prignitz

Die Corona-Lage im Landkreis Prignitz hat sich derweil wieder etwas entspannt: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 135,25 Neuinfizierten auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Nach einem positiven Covid-19-Test wurde eine zehnte Klasse am Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge und eine Lehrkraft in Quarantäne versetzt. Im Zusammenhang mit einem Pflegedienst in Meyenburg wurden vier Personen positiv auf Covid-19 getestet und acht Personen in Quarantäne versetzt.

Von Bernd Atzenroth und Andreas Vogel